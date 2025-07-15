Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’ndan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı! /15 Temmuz 2025 12:27

Davutoğlu’ndan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı!

15 Temmuz'la ilgili TBMM raporunun şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini belirten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye, bir sis perdesi altında kalmaya zorlanan gerçekleri, tüm şeffaflığı ile mutlaka görmeli" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümünde yayımladığı mesajında TBMM’de hazırlanan ve kaybolan raporun açıklanması çağrısında bulundu. “Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne duyulan saygının bir gereğidir” diyen Davutoğlu, dönemin görevli siyasetçilerinin ve yetkililerinin cevaplarının da bu raporda yer alması gerektiğini söyledi.

‘Türkiye’nin Tüm Karanlık Noktaları Görmeyle Hakkı Var’
Davutoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz’un ardındaki tüm karanlık noktaları görmeye hakkı olduğunu belirtti. 

Davutoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

15 Temmuz 2016 gecesinde ne söylediysek, bu gün de aynı yerdeyiz.

Buradan iktidara çağrımızdır; 15 Temmuz darbe girişimine karşı mecliste oluşturulan araştırma komisyonunun raporu kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılsın. Bu TBMM’ne saygının bir gereğidir. Ayrıca, o gün görevde bulundukları halde bu komisyonun sorularına cevap vermemiş olan bütün siyasilerin ve yetkililerin verecekleri cevaplar da bu rapor içinde yer almalıdır.

Türkiye, bir sis perdesi altında kalmaya zorlanan gerçekleri, tüm şeffaflığı ile mutlaka görmelidir. TBMM’nin sorularına cevap vermek ve bu cevaplardan oluşan kapsamlı raporu açıklamak o gece şehit düşmüş 251 kahramana olan borcumuzdur.
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