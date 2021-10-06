Davutoğlu’ndan dikkat çeken ‘Pandora Belgeleri’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki liderin görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.







“ENGELLENMEMİŞ OLSAYDIK…”





Davutoğlu, kendisine yöneltilen, Pandora belgelerinde Türkiye’nin adının da geçmesine ilişkin soruya şu cevabı verdi:





*Şeffaflık yasasını getirmiş olsaydık ve mal beyanını getirmiş olsaydık. Bunun yurtiçi, yurtdışı irtibatlarıyla birlikte engellenmemiş olup getirmiş olsaydık zaten o listelerde Türkiye’nin adı geçemezdi.





“UTANÇ DUYDUM”





*Ben de takip ettim Pandora dosyalarını okuduğum zaman utanç duydum ve devamı da gelecek gibi görünüyor. Pandora’da adı geçen ya da geçmeyen rantiyeciler hepsinin organizasyonuyla başbakanlığıma karşı harekete geçildiğini artık herkes biliyor.





*Şimdi İktidara geldiğimiz de ise bütün bu bataklığı otoriterliği de yolsuzluğu da yerinde yok edecek kapsamlı bir reform yapacağız.





ERDOĞAN’A ÇAĞRIDA BULUNDU





Buradan çağrıda bulunuyorum, Sayın Cumhurbaşkanına, geçmişte başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, bakanlık yapmış kim olmuş olursa olsun açık ve net şekilde birinci ve ikinci derecede akrabalarıyla birlikte mal beyanlarını içerde ve dışarıda açıkladıklarında, bütün bunları bir gün şeffaflaştırdığımızda ve temiz bir siyaseti kurma iradesi gösterdiğimizde bütün bu tartışmalar biter.





*Pandora denilen dosyada da bunlar yer almaz. İster pandorası ister p ile başlayan başka hangi dosya olursa olsun hepsinin sonunu getirecek olan şey şeffaflıktır. Biz bunu öyle ya da böyle bu ülkeye getireceğiz.