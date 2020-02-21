Davutoğlu’ndan Gül’e ‘Siyasal İslam’ tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilkent Üniversitesi’nde gençlerle bir araya geldiği söyleşide gündeme ilişkin bir konuşma yaptı.





Söyleşiye katılan birisinin “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘Siyasal islam tüm dünyada çöktü’ ifadelerine görüşleriniz nelerdir?” sorusuna da yanıt verene Davutoğlu, “Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu” değerlendirmesinde bulundu.





Davutoğlu siyasal İslam'a ilişkin düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:





“Trump’ın zihni, siyasallık bakımından ve Hristiyanlığın siyasal kullanımı açısından İslam dünyasındaki liderlerin çok daha ötesindedir. Yine Netanyahu’nun zihni için de, Yahudiliğin siyasetle ilişkisi bağlamında aynı durum söz konusudur. Biz niye Trump’a Siyasal Hristiyan, Netanyahu’ya Siyasal Yahudi demiyoruz da, Müslüman dünyada din ile siyaset ilişkisini tanımlamak gerektiğinde Siyasal İslam diyoruz? Bir kere bunu sorgulamak gerek. Çok ezberci bir tutum olarak görüyorum bunu. Ne zaman Trump Siyasal Hristiyan olarak tanımlanır ve sorgulanırsa, bu tarafta da aynısını yapabiliriz.

Bütün Orta Doğu coğrafyasında bir sıkıntı var. Siyasal İslam başarısız oldu demek, Sisi gibi bir darbecinin, Esad gibi kendi halkını katleden birisinin başarısı anlamında mı söylenir?”