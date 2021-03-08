Davutoğlu’ndan hükümete sert eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Pendik 1. Olağan İlçe Kongresi’nde gündeme ilişkin konuştu.







Davutoğlu’nun açıklamalarının satır başlıkları şöyle:





* Yaşadığımız iki önemli olay, iki yürek parçalayıcı, iç karartıcı ve yüz kızartıcı olay, bize kadınlarımıza bir kez daha dikkat etmemiz, onların üzerine titrememiz gerektiğini gösterdi. Aydın’da 92 yaşında bir annemiz, bir büyüğümüz alçakça, canice bir tecavüzden sonra katledildi. Samsun’da hepimizin yüreğini dağlayacak şekilde bir genç anne çocuğunun önünde öldüresiye dövüldü. Bu ülke kadına şiddet manzaralarını hak etmiyor.





* Hepimizin ayağa kalkması lazım. Sadece mesaj yayımlamakla değil, omuz omuza vererek kadınlarımızın izzetini, onurunu, haysiyetini korumamız lazım. Kadınlarımıza yönelik şiddetin tahammül görmesine izin vermeyin. Şu ya da bu gerekçeyle kadınlarımıza saldıran vahşilerin kısa sürede gözaltından çıkmalarına ya da ceza almadan tekrar sokağa çıkmalarına izin vermeyin.





“YANDAŞ İŞ ADAMLARININ ETRAFINDA KORUMA VARKEN KADINLARIMIZIN KORUMASIZ BIRAKILMASINA ASLA RIZAM YOKTUR”





* Biz iktidara geldiğimizde kadına karşı şiddet en ağır şekilde cezalandırılacak ve asla hiçbir şekilde indirime tabi olmayacaktır. Kadına karşı yönelen her eli kırmaya, her kem gözü o kem gözden uzaklaştırmaya kararlıyız. Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum, yandaş bazı iş adamlarınızın ve onların akrabalarının etrafında beşer, onar koruma varken kadınlarımızın korumasız bırakılmasına asla rızamız yoktur ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.





“8 MART GÜNÜNÜ DOĞU TÜRKİSTAN’LI KADINLARIMIZA ADADIK”





* Buradan iktidara seslenerek kadın dendiğinde her türlü ayrımcılığa karşı harekete geçmeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu sene Gelecek Partisi olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, tecavüz, kısırlaştırma ve zulüm altında inleyen toplama kamplarında her türlü insanlık ve kadın onuru çiğnenen Doğu Türkistan’lı kadınlarımıza adadık biz Gelecek Partisi olarak. Doğu Türkistan’a selam olsun.





“HANİ DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜ?”





* BM Doğu Türkistan’da fiili soykırım uygulandığını ilan etti. Ses veren var mı? 39 ülke BM adına imza attı. Ses veren var mı? var, Kanada Parlamentosu, Hollanda Parlamentosu, Japonya Başbakanı, Finlandiya Başbakanı, Yeni Zelanda Başbakanı ses verdiler ve Doğu Türkistan’daki zulmü durdurun dediler. Peki sesi çıkmayan var mı? Utanmadan oturdukları makamda dilleri lal olmuş olanlar var mı? Var, maalesef onlar da Ankara’da oturuyor. Dünyanın her yerinden ses veriyorlar da, Ankara’dan ses yok. Bunlar niye ses vermezler? Hani dünya 5’ten büyüktü? Peki bu 5’in için de Çin yok mu Sayın Erdoğan? Niye dünyaya başkaldırdığını söyleyen başınız neden Çin’in önünde onursuzca eğiliyor? Nedir sizi Çin’e mahkum eden? Neden?





“SAYIN BAHÇELİ SEN NERDESİN ALLAH AŞKINA”





* Hani Türkçe’yi her yerde savunduğunu ve milliyetçilik taslayan Sayın Bahçeli, Türkçe’nin mekanında, Kaşgar’da, Kaşgarlı Mahmud’un, Yusuf Has Hacib’in diyarında kadınlarımızın onuru çiğneniyor, sen neredesin Allah aşkına? Ankara nerede?





“MAOCU ZİHNİYETİN TEMSİLCİSİ OLAN MARJİNAL BİR PARTİYE TESLİM OLMUŞ DURUMDALAR”





* Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli şu anda Çin konusunda Türkiye’de Maocu zihniyetin temsilcisi olan marjinal bir partiye teslim olmuş durumdadırlar, konuşamazlar. Ama biz konuşuruz, bizi de susturamazlar.





BU NE BİÇİM BİR ANLAYIŞTIR ALLAH AŞKINA?





* Emniyet Teşkilatı “KADES” uygulamasını duyurdu. Bu uygulamaya göre kadınlar şiddetle karşılaştıklarında arayacaklar, aradıkları zaman Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça muhatap bulabilecekler. Bir tek Kürkçe konuşurlarsa muhatap bulamayacaklar. Bu ne biçim bir anlayıştır Allah aşkına?





“ENFLASYONUN SORUMLULUĞUNU DAĞITSA DAMADINA PAY DÜŞECEK ONDAN KAÇIYOR”





* 1 yıl içinde 990 bin kadınımız işini kaybetti. 2019 kasımında kadın istihdam rakamı 8 milyon 639 bin. Kasım 2020’de kadın istihdamı 7 milyon 649 bin. Tam 990 bin kadınımız bir yıl içinde işini kaybetmiş. Peki bunun sorumlusu kim? Sayın Cumhurbaşkanına sorarsan bunun sorumlusu yok. Gara operasyonu olur, hata olur sorumlusunu herkese dağıtır ama enflasyonun sorumlusunu dağıtamıyor. Niye dağıtamıyor biliyor musunuz? Dağıtsa damadına pay düşecek de ondan kaçıyor.





“128 MİLYAR DOLAR NEREDE?”





* Niye enflasyon damadın sorumluluğunda. Çünkü sorumsuzca Merkez Bankası rezervlerini, ihtiyat akçelerini sonuna kadar harcadı. Biz başbakanlığı bıraktığımızda Merkez Bankası’nın rezervi 118 milyar dolardı. Merkez Bankası’nın dış yükümlülükleri yani borçları 86 milyar dolardı. Kasada her an kullanılabilecek 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. Bu damat bakan göreve geldiğinde 102 milyar dolar brüt rezervi vardı, 70 milyar dolar da borcu vardı, takriben de 32 milyar dolar rezervi vardı.





* Peki damak bakan 2020’de Kasım da gittiğinde kasada 85 milyar dolar vardı, borcu 133 milyar dolara kadar çıkmıştı. Eksi 48 milyar dolar kasa açıktaydı. Şimdi de 90 milyar dolar var, 140 milyar dolar da borç var. Yani Sayın Albayrak göreve başladığında kasada 32 milyar dolar vardı bu 32 milyar doları tümünü harcadı. Ayrıca 63 milyar dolar da dışarıdan borçlandı toplamda 95 milyar dolar kaynak harcamış oldu. Bir de ihracatçılardan gelen dövizlerin de tümünü harcadı ve 128 milyar çıktı ortaya.