Davutoğlu’ndan ilginç açıklama: Ben değil, Erdoğan söyledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir televizyon kanalında Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Saygı Öztürk'ün sorularını cevapladı





“GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR”





Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran nihai mercinin TBMM olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:





* TBMM Cumhuriyetimizden önce kurulmuştur. O meclis bizim İstiklal Savaşı'mızı yönetmiştir.





* Meclis kuşatıcıdır. Her yerden her kesimden insan tek bir hedef için toplanmışlardır. 24 Nisan’da Mustafa Kemal vicdana vurgu yapmıştır. Gün dayanışma günüdür. En liberal, en batıcı tüm kesimler o Meclis’te vardır.





* Sosyal mesafeye dikkat ederek sayın Cumhurbaşkanı ve diğer liderlerle beraber bir resim verilseydi millete en güzel hediye verilmiş olurdu.





* Ben elimde imkan olsaydı Meclis’te grupları olsun olmasın tüm liderleri çağırırdım. Şimdi vekilleri çağırıyorlar, kalabalık olacak, sosyal mesafeye uymak zor olurdu.





“SİYASETE AKP'NİN KAPATILMA SÜRECİNDE GİRDİM”





Siyasete AKP'nin kapatılma sürecinde girdiğini belirten Davutoğlu,“Biz en zor dönemlerde; 28 Şubat’ta, AK Parti’nin kapatılması davasında, 17-25 Aralık’ta beraber mücadele ettik. Ben siyasete AK Parti’nin kapatılması davasından sonra girdim. Bir ülkede milli iradeye savaş açılmışsa demokrasi mücadelesi vermekte görevimizdir. Ben böyle diyerek siyasete girdim” dedi.





“AKP'NİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDE BIRAKTIM”





AKP'nin en güçlü döneminde Başbakanlığı bıraktım diyen Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:





* O dönemden sonra işler yolunda gitseydi biz akademik hayatta kalırdık. Bir zaruriyet sebebiyle siyaseti bırakmıştım, yine bir zaruriyet ile siyasete döndüm.





* Hırsla, intikam düşüncesi ile dönmedim. ‘One minute' diyen Başbakan Kurtuluş Savaşı’nda mazlum milletlere örnek olması gibi bir tavır sergiledi.









* İsrail Başdanışmanı’nda bir görüşme talebi geldi. Ancak özür dilenirse görüşme olur dedik. Özür dileneceği şartı ile görüşüldü. Bu da basına düştüğünde bize bedel ödeteceğini söyleyenler farklı söylemlere girdi.





* On binlerce insan Atatürk Havalimanı’na geldi, “One minute” sembol oldu. Biz o gün sayın Cumhurbaşkanı’nın yanındaydık. Bugün yanında değilsek ilkelerimize olan bağlılığımızdandır.





“AKP'NİN KURULDUĞU DÖNEMDEKİ ŞARTLAR YOK”





31 Mart yerel seçimlerinde AKP'yi yaptığı yanlışlardan dolayı uyardığını belirten Davutoğlu şunları kaydetti:





* Geçtiğimiz yıl tam bugün manifesto yayınlamıştık. Şunlar şunlar yanlış, bu yanlışlardan dolayı 31 Mart seçimleri kaybedildi demiştim.





* O yanlışlar düzeltilseydi bugün böyle olmazdı. Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. AK Parti’nin 2002’de kurulduğu dönemdeki şartlar yok, 3 ay öncesi bile çok farklı. Birilerinin otoriterliği değil, insan hak ve özgürlüklerini savunması gerekir.”





“TBMM HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ETKİSİZLEŞTİRİLMEMİŞTİ





Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşların ortak mülkü olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Bu aidiyet bilincini topluma yaymak lazım. Kimse nefret dili kullanamaz. Adalet fikri yerleşik şekilde toplumun bütün kesimlerine yayılmadıkça devletin bekası tehlikeye düşer.Meclis en zayıf dönemlerini yaşamaktadır. TBMM hiçbir zaman bu kadar etkisizleştirilmemişti. Türkiye kutuplaştırılmış, 2’ye bölünmüştür. Ekonomik açıdan Türkiye çok kırılgan ve çok kötü bir yönetim sergilemektedir” şeklinde konuştu.





“HÜKÜMET VAHİM HATALAR YAPTI”









AKP hükümetinin corona virüsü ile mücadelede ciddi hatalar yaptığını vurgulayan Davutoğlu, “Corona virüsü Ocak ayında çıkmıştı. Mart ayında tespit edilmişti. Hiç kimse konuşmadan 16 Mart’ta seri tedbir paketleri açıkladım. Ocak ayında ilk virüs ve ölüm vakası olduğunda Türkiye’nin yönetiminde olsaydım 5 paketlik tedbirleri uygulamaya başlardım. Hükümet vahim hatalar yaptı. Krizi öngöremedi. İran ve İtalya’da ölümler zirvedeyken tedbir almadılar. Noktasal, fevri ayaküstü alınmış kararlarla yol alınmaya çalışıldı” ifadelerini kullandı.





“CUMHURBAŞKANI'NIN 17 GÜN ORTAYA ÇIKMAMASI DOĞRU DEĞİL”





Sokağa çıkma yasağının acilen ilan edilmesi önerisinde bulunan Davutoğlu, “Bir Cumhurbaşkanı’nın 17 gün ortaya çıkmaması doğru değildir. Fırsatçı politikalar izlemeyeceksiniz. Sokağa çıkma acil şekilde uygulanmalıdır demiştim ben 16 Mart’ta. Ben her şeyi brifing alarak söylüyorum. Gölge kabinemiz var bizim Gelecek Partisi olarak. Türkiye’nin dışarı açılan İstanbul, Ankara ve sınır illerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır” diye konuştu.





“LİGLERİN ERTELENMESİ KONUSUNDA TALEPTE BULUNDUK”





Corona ile mücadele liglerin ertelenmesi konusunda çağrıda bulunduğunu sözlerine ekleyen Davutoğlu, “Liglerin ertelenmesi konusunda talepte bulunduk. Neredeyse Fatih Terim hasta olana kadar kimse oralı olmadı” şeklinde konuştu.





“DAVUTOĞLU'NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ELEŞTİRİSİ”





Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma yasağında “250 bin kişi dışarı çıktı” sözlerini de eleştiren Davutoğlu, “Sokağa çıkma yasağında herkes dışarı çıktı; 250 bin diyorlar ama bu milyonları buldu. Sonra Türkiye’de istifa şovu yaşandı.Ben Başbakanlıktan istifa ettim. Devlet adamları istifayı uluorta konuşmaz. Bana partide darbe gibi imza topladılar, istifa edeceğim dedim ve gittim Cumhurbaşkanı ile konuştum. Sokağa çıkma olayının üstünü örten bir istifa..Cumhurbaşkanı’na sorulmadan istifa etmişse istifası kabul edilir. İçişleri Bakanı doğru yapmıştı istifa etmekle, erdemlilik göstermiştir” ifadelerini kullandı.





“BAŞARISINA İNANMASAM PARTİ KURMAZDIM”





“Seçime girdiğimiz zaman Gelecek Partisi’ni göreceksiniz. Erbakan Hocamızın dediği gibi bu anketler filan fasa fiso” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Başarısına inanmasam parti kurmazdım. Sefer bizden zafer Allah’tan. Proje partisi; milletin projesi. İddiasız iş yapmam, azim gösteririm. Proje diyenler bir tek ilişkimizi ortaya çıkarsınlar” diye konuştu.





“ERDOĞAN SÖYLEDİ”





Davutoğlu, “Suriye konusunda bütün suçlamalar bana yapılıyor. Ben ‘Emevi Camii’nde Cuma namazı kılacağız' diye birşey demedim. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Pelikan çetesinin algı operasyonu. Suriye konusunda tek yetkili ben olsaydım durum buraya gelmezdi” ifadelerin kullandı.





“PELİKAN DENİLEN ÇETE KABİNE İÇİNE SIÇRADI”





Davutoğlu'nun konuşmasından söyle devam etti:





* Pelikan denilen çete bana saldırdığında herkes sustu. Şimdi kabine içine sıçradılar. Pelikancılara bakın hepsi kripto FETÖ’cülerdir, dışarıyla bağlantısı olanlardır.





“AVUKATIM GEREĞİNİ YAPACAK”





*Pelikancı çetecilerden biri 2016 Eylül ayında Katar’da Akın İpek ile görüştüğüm iddia edildi. Ben o ay yurt dışına çıkmadım. Avukatıma söyledim, gereğini yapacak. Ben babamın projesiyim; bir helal lokma yiyeceksin, iki bu millet için çalışacaksın.