Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu’ndan Millet İttifakı’na teşekkür /29 Mayıs 2023 21:12

Davutoğlu’ndan Millet İttifakı’na teşekkür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletin tecelli eden iradesinin başlarının tacı olduğunu belirterek, "Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Eşitsiz şartlarda demokrasi mücadelesi veren Sayın Kılıçdaroğlu'na, birlikte mücadele ettiğimiz Millet İttifakı liderlerine ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi.

Herkesin geleceği açısından son derece önemli olan bir seçimi geride bıraktıklarını ifade eden Davutoğlu, dünyada örneği az görülen bir katılım oranıyla sandığa giden halkın demokratik olgunluğunun geleceğin en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Sandığa giden seçmenlere ve sandık görevlilerine teşekkür eden Davutoğlu, “Milletimizin tecelli eden iradesi başımızın tacıdır. Seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Eşitsiz şartlarda demokrasi mücadelesi veren Sayın Kılıçdaroğlu’na, birlikte mücadele ettiğimiz Millet İttifakı liderlerine ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YAPICI MUHALEFET VURGUSU

Davutoğlu, ülkedeki sorunların gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini, Gelecek Partisi olarak şahıs ve grup çıkarını değil, ülke çıkarını siyasetin merkezine aldıklarını, sorunların çözümü yönündeki çabalarını yapıcı muhalefet anlayışıyla sürdüreceklerini bildirdi.

Millet İttifakı’na destek verenlere seslenen Davutoğlu, “Asla ümitsizliğe de olası tahriklere de kapılmayınız. Seçim neticeleri bir iktidar değişimine yol açmamışsa da toplumun yarısı statükoya karşı değişim talebini açık bir şekilde ortaya koymuştur.” dedi.

Davutoğlu, Millet İttifakı’nın siyasi tarih içindeki önemine ilk günkü gibi inandığını vurgulayarak, “Biz sadece altı lider olarak bir araya gelmedik, birbirini tanıma şansı olmayan kitleleri de ortak bir demokratik toplum hedefinde buluşturduk.” değerlendirmesinde bulundu.
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