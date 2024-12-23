Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ne demek istedi: Yen bir 'AKP'ye dönüş' açıklaması /23 Aralık 2024 13:11

Davutoğlu ne demek istedi: Yen bir 'AKP'ye dönüş' açıklaması

Son dönemde 'AKP'ye dönebileceği' iddialarıyla gündeme gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı. Geçen günlerde, "AKP'den kopmadım" açıklamalarıyla gündeme gelen Davutoğlu, "Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben 'o harekete destek vermeye hazırım' diyorum" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde ‘AKP’ye dönebileceği’ yönünde iddialarla gündeme gelirken, konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı. Davutoğlu, "Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben 'o harekete destek vermeye hazırım' diyorum" dedi. AKP içerisinden de Davutoğlu'na yönelik 'geri dön' çağrıları yapılıyordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'ten Cansu Çamlıbel'in gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

‘DOĞRU YAPARSANIZ DESTEK VERİRİZ DİYORUZ’
"Saadet ve Gelecek ile birleşme çabalarınızın nihai hedefi AKP’ye dönmek mi?" sorusunu Ahmet Davutoğlu, şöyle yanıtladı:

Bir taraftan AK Parti'ye dönük o düzeltme çabalarına 'doğru yaparsanız destek veririz, yanlış yaparsanız karşınızdayız' demek. Bir taraftan da bir alternatif oluşturmak, bir alternatifi o muhafazakâr kesimlerin önüne koymak. Şu ana kadar o muhafazakâr kesimlerle aramızda örülen psikolojik bariyeri aşamadık.

‘TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR’
AK Parti seçim performansını kendi geleceği açısından değerlendirecek. Ve herkes bir arayış içine girecek. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben 'o harekete destek vermeye hazırım' diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım.


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