Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan ve Davutoğlu'na şok sözler

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa etmesinin akabinde AKP'de istifa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.





Aralarında eski milletvekilleri ve eski il başkanlarının da olduğu bir çok isim partiden istifa etti. Yeni parti çalışmaları devam ederken Davutoğlu’nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar’dan dikkati çeken paylaşımlar geldi.





"BABACAN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMEZSE ABDULLAH GÜL'ÜN SESİDİR"





Paylaşımlarında Davutoğlu ve Babacan’ın eleştiren Bayar, ''Babacan bağımsızlığını ilan etmezse Abdullah Gül’ün sesidir. Ve Gül’ün millette karşılığı yoktur.’’ dedi.





Bayar, Davutoğlu’nun partisinin ise ölü doğduğunu belirterek, "Davutoğlu Hareketi’nin ölü doğduğunu Selçuk Özdağ’ın içeriksiz açıklamaları ile artık herkes anlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.







