Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan ve Davutoğlu'na şok sözler /18 Eylül 2019 09:18

Davutoğlu’nun eski danışmanından Babacan ve Davutoğlu'na şok sözler

Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanı Atılgan Bayar hem Babacan'a hem de Davutoğlu'na ilginç eleştirilerde bulundu. Bayar, Babacan'ın Abdullah Gül'den bağımsızlığını ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa etmesinin akabinde AKP'de istifa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. 

Aralarında eski milletvekilleri ve eski il başkanlarının da olduğu bir çok isim partiden istifa etti. Yeni parti çalışmaları devam ederken Davutoğlu’nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar’dan dikkati çeken paylaşımlar geldi.

"BABACAN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMEZSE ABDULLAH GÜL'ÜN SESİDİR"

Paylaşımlarında Davutoğlu ve Babacan’ın eleştiren Bayar, ''Babacan bağımsızlığını ilan etmezse Abdullah Gül’ün sesidir. Ve Gül’ün millette karşılığı yoktur.’’ dedi. 

Bayar, Davutoğlu’nun partisinin ise ölü doğduğunu belirterek, "Davutoğlu Hareketi’nin ölü doğduğunu Selçuk Özdağ’ın içeriksiz açıklamaları ile artık herkes anlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.


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