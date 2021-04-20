Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı /20 Nisan 2021 09:15

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

‘2014 sizin döneminiz oluyor; 2016 demeniz gerekiyor’

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası verilerini eleştirdiği videosunda tarihleri yanlış verince tekrarlanan videonun kayıtları sosyal medyaya üzerinden sızdırıldı.

Videoda, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili eleştiride bulunan Davutoğlu, ”Merkez Bankası rezervleri 2014 yılından beri şeffaf yayınlanmıyor.” sözleri üzerine kaydı alan kişinin ”O sizin döneminiz oluyor ama. 2016 demeniz gerekiyor” uyarısıyla karşılaşıyor.

Davutoğlu ise ‘Öyle mi? 2014 mü dedim? diye cevap verip yeni bir çekim yapıyor. Videonun Davutoğlu’nun ekibinden birileri tarafından sızdırıldığı iddia ediliyor.
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