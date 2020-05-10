Davutoğlu o aileyi yalnız bırakmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 24 Nisan'da polis şiddetine maruz kalan ve büyük korku yaşayan küçük çocuğun ailesi ile görüşerek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.







Davutoğlu, telefon görüşmesinde, baba Erdal’a “Bizim için en önemli konu çocuklarımız. Hiçbir çocuğumuzu bir diğerinden ayrı görmüyor ve geleceği onlar için inşâ ederken, onların da bizim geleceğimiz olduğunu biliyoruz.” dedi.





SARE DAVUTOĞLU DA ANNE İLE GÖRÜŞTÜ





Baba Mehmet Erdal, Davutoğlu’na telefonu için teşekkür ederken, oğlunun polis şiddetinden çok etkilendiğini ve birkaç gün sürekli korktuğunu ifade etti.





Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da çocuğun annesi ile konuştu. Sare Davutoğlu, telefon görüşmesinde, çocukların yarınlarında travmalara sebep olabilecek tutumlardan, uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, annenin, anneler gününü tebrik etti.





Bu arada Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Mardin İl Başkanı Emin İlhan'a aileye destek verilmesi için talimat verdi.





POLİS ÇOCUKLARIN ORTASINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI





24 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında kaydedilen görüntülerde Mardin Nusaybin Fırat Mahallesi Toplu Konut 7'nci Etap bahçesinde oynayan çocuklar, sivil polisler tarafından havaya ateş açılarak kovalandı.







Tüm çocukların kendilerine doğru koşarak gelen polisin ateşlediği silahın etkisiyle korkup saklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu.





Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve kaçamayan bir çocuk ise görüntülerdeki polis tarafından kolundan tutulup zırhlı aracın yanına götürülüyor.





Mardin Valiliği polis memurunun açığa alındığını kaydetti.