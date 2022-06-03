Davutoğlu, o geceyi ilk kez anlattı

DAVUTOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU





Geçtiğimiz gün bir yazı kaleme alan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili bilinmeyen bir olayı aktarmıştı. Öztürk, Gezi Parkı eylemleri sırasında Davutoğlu'nun evinin basılması çağrısında bulunulduğunu "Davutoğlu yurtdışındayken, kendini bilmez birisi, sosyal medya üzerinden galiz küfürler ederek Davutoğlu'nun evinin adresini yazıp, basılması çağrısında bulundu. O sırada evde, Davutoğlu'nun küçük kızı bulunuyordu. Bir baba olarak o an yaşadığı telaşı, çaresizliği düşünün…" ifadeler ile aktarmıştı.'Bu olay birkaç kişinin arasında hep 'sır' olarak kaldı; Davutoğlu'nun evinin basılması için çağrı yapılmış''Bu olay birkaç kişinin arasında hep 'sır' olarak kaldı; Davutoğlu'nun evinin basılması için çağrı yapılmış'Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili sessizliğini Saygı Öztürk'e bozdu. Davutoğlu o gece ile ilgili şunları aktardı:“O anlattığınız olay da, çerçeve de doğru. Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zaman da bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galiz küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. ‘Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim' dedi. Son aşamada, hüküm giyeceği zaman affettim. Gezi davasının bütününde yanlışlıklar, eksiklikler var. Onlar hep konuşulabilir.O geceyi asla unutamam. Bir baba olarak neler hissettiğimi de tahmin edersiniz. Ben ve eşim yurtdışındayız. Büyük kızımız da ABD'de doktora yapıyordu. Küçük kızımız Ankara'da evdeydi. Sosyal medyada eve baskın çağrıları yapıldığını öğrendiğimizde, ABD'den kızım arayıp, ‘Baba ne yapacağız kardeşimle ilgili' diye telaşlanıyordu. Kolay değil yani. Bunlar da o günlerde yaşandı. Ben spekülasyonlar olmasın diye bu olaydan hiç bahsetmemiştim. Kamuoyu da sizin yazınızla öğrenmiş oldu. En azından madalyonun bir başka yüzünü göstermiş oldunuz.”