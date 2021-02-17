Davutoğlu: Operasyonun başarısız olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Erdoğan’a sesleniyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Gare' operasyonu ve sonrasındaki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.





Gare’de yaşamını yitirenler sebebiyle üç gün yas ilan ederek herhangi bir açıklamada bulunmadıklarını belirten Davutoğlu, “Buradan operasyonun başarısız olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Bir kez olsun evlatlarını kaybeden aileler ile empati yapın. Bir kez olsun samimi bir şekilde muhasebe yapın, 'nerede hata yaptık?' diye kendinize sorun ve hem kendinize hem çevrenize çeki düzen verin” dedi.





İktidar kanadından yapılan açıklamaları eleştiren Davutoğlu, “Karşımıza artık taziye adabına, yas ahlakına, evine ateş düşenin acısına ve hepsinden önemlisi şehitlerin hatırasına zerre saygı göstermeyen duyarsız bir yaklaşıma şahit olduk. 16 evde ağıtlar yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan coşkulu ve kahkahalı bir kongre gerçekleştirdi, diğer taraftan acıları umursamaz bir şekilde istismar etmeye kalktı” diye konuştu.





Sözlerine, “Madem ki iktidarda olanların hataları örtülmek için hedef saptırılarak ve hatta daha da ileri gidilerek isimlerimiz verilmek suretiyle bizler suçlanıyoruz; o zaman sormak bize, vatandaşlarımıza hesap vermek ise iktidara düşer. Şimdi kulağınız açın ve nerelerde hata yaptığınızı dinleyin” diye devam eden Davutoğlu şunları söyledi:





'İnsanlarımızın hayatını riske ederek kapsamlı bir terör operasyonu mu yapmak istediniz?'

“Evet, bu operasyon planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından tam bir başarısızlıktır. Operasyon sonrası sergilenen tavır ise sorumsuzluk ve duyarsızlıktır. Planlama hatası vardır; çünkü dünyanın hiçbir yerinde kurtarma operasyonu ile kapsamlı terör operasyonu aynı anda icra edilemez. Kurtarma operasyonunda esas olan kurtarılacak kişilerin hayatıdır ve onların hayatını riske edecek hiçbir adım atılamaz. Bunun için dakik, noktasal ve ketum bir planlama yapılır. Kapsamlı terör operasyonunda ise esas olan terör örgütüne mümkün olan en büyük zararı vermektir; bunun için de en yıpratıcı, caydırıcı ve kapsamlı araçlar kullanılır.





Şimdi sormak vaktidir: Siz noktasal bir kurtarma operasyonu mu yapmak istediniz; yoksa insanlarımızın hayatını riske ederek kapsamlı bir terör operasyonu mu yapmak istediniz?”





'Yitirilen bu canlarımızın sorumlusu kim?'

Erdoğan’ın “başarısızlık” açıklamasını hatırlatan Davutoğlu şöyle devam etti:





"Tamam peki, bu başarısızlığın sorumlusu kim? Milli Savunma Bakanı çelişkili ifadeleri tekrarlayıp duruyor. İç işleri bakanı zaten kaptırmış kendisini sürekli slogan atarsam kimse beceriksizliklerimi fark etmez diye düşünüyor. Kim sorumlusu bu giden canların? İçinizde bir tane ciddi, sorumlu ve ahlaklı birisi çıkıp bu sorumluluğu almayacak mı? AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum: yitirilen bu canlarımızın sorumlusu kim? Allah aşkına kim?





'Operasyon başarısız olunca ikinci yol tercih edildi, bu yol yol değil Sayın Erdoğan'

Terörle mücadelede, tecrübe sahibi silahlı kuvvetlerimizin ve istihbarat birimlerimizin bu derece açık planlama ve uygulama hatası yapacaklarına ihtimal dahi vermek istemiyorum. Muhtemeldir ki siyasi otorite, ülke gündeminde can yakıcı şekilde var olan ekonomik ve siyasal sorunları unutturabilmek için, Karadeniz’de doğal gaz keşfi ve aya gitme projesi gibi yeni müjdeler bulma ihtiyacı hissetti ve bu yönde talimat verdi. Siyasi taktik olarak da her halukarda ‘kazan-kazan’ formülünü sağlayacak bir iletişim stratejisi benimsendi. Eğer operasyon başarılı olsaydı yoksulluklar, yolsuzluklar ve yasaklarla boğulmuş gündemi örtecek bir bahar havası estirilecekti. Başarısızlık halinde ise bütün bu süreçten habersiz olan muhalefeti terörle ilişkilendirip itham ederek yeni bir kutuplaşmanın önü açılacaktı. Operasyon başarısız olunca ikinci yol tercih edildi. Bu yol yol değil, bu üslup üslup değil Sayın Erdoğan; Cumhurbaşkanı olarak sizin birincil göreviniz terörle mücadele gibi milli duruş gerektiren bir konuda milleti birleştirmektir, asılsız ithamlarla bölmek değil!”