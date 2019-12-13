Davutoğlu partisini açıkladı gözler Babacan'da...

Yeni parti kurma çalışmalarını uzun bir süredir devam ettiren Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini aralık ayı bitmeden açıklayacak.





Euronews Türkçe’nin ulaştığı Babacan’ın ekibinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, yeni parti ocak ayının ilk yarısında kamuoyuna tanıtılacak.





Çalıştaylar yapılıyor





Euronews'ten Menekşe Tokyay'ın haberine göre partinin kuruluş ilkeleri ve çalışma metotlarını oluştururken eğitimden ekonomiye ve Kürt sorununa dek farklı sorun alanlarında, siyasi yelpazenin farklı uçlarından uzmanlarla sık sık bir araya geldiği ve görüş alışverişinde bulunduğu biliniyor. En son olarak Ankara’da bir otelde 15 kişinin katılımıyla Kürt sorununun uzman taraflarla görüşüldüğü bir çalıştay gerçekleştiği basına yansımıştı.







Ancak, hazırlık ekibinden ulaştığımız üst düzey yetkili, kamuoyuna yansıdığı şekliyle Daron Acemoğlu veya Selçuk Şirin’e parti içerisinde görevlendirmede bulunulduğuna dair haberleri teyit etmediklerini, kendilerine katkı sunan isimlerin partide olacağına dair bir beyanları olmadığını belirtiyor.





Acemoğlu'na parti içi görev verildi mi?





Kurulmakta olan partinin yetkililerinin Acemoğlu’yla ekonomi politikaları konusunda görüş alışverişlerinde bulundukları, kendisinin fikir ve önerilerinin parti çalışmalarına yansıtacakları belirtiliyor. Babacan, AK Parti’de siyaset yaptığı ve 13 yıl bakanlık koltuğunda oturduğu dönemde ekonominin patronu olarak görülürdü.





Babacan, 19 Kasım 2002’de 58’inci T.C. Hükümeti’nde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevine atanarak kabineye 35 yaşında girmiş ve bu haliyle kabineye giren en genç üye olmuştu. Birçok kez Davos, Dünya Ekonomik Forumu ve Bilderberg Konferansı gibi kritik ekonomik toplantılarına Türkiye adına katılmış olan Babacan ayrıca IMF ile yürütülen ekonomik reformlar sırasında da ekonominin dümenindeydi.





Babacan aktif siyasetten uzak kaldığı dönemde iş insanı olarak ekonomiyle bağını devam ettirdi.





'Farklı mahallelerle' buluşmalar





Babacan’ın partisi, siyasette kavgacı bir dil yerine istişare ve sorunlara çözüm önerileri getirmeye odaklı bir strateji izlemeyi hedefliyor. Bu yüzden de Türkiye’nin akut sorunlarına yönelik söyleyecek yeni şeyler oluşturmak için “farklı mahallelerden” kanaat önderleriyle danışma süreçlerini devam ettiriyor.





Ancak Parti’nin ismi ve logosu ile Kurucular Kurulu konusunda basına yansıyan iddialara rağbet edilmemesi gerektiğini de söz konusu yetkili önemle vurguluyor.





“Tüm bu bilgileri, Parti kurulduğu gün paylaşacağız. Öncesinde herhangi bir açıklamamız olmayacak” diyor.





Oy oranını ölçmek zor





Babacan şu ana kadar sadece Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programına 26 Kasım akşamı yeni parti çalışmalarını anlatmak üzere katıldı. Babacan, partinin çizgisini “özgürlükçü, hukuka saygılı, çoğulcu demokrasiyi öne alan ve evrensel değerlerin peşinde” diye özetledi.





Ancak Babacan’ın ekibi, henüz partinin kurumsal kimliği oluşmadan olası bir seçimdeki oy oranlarını ölçmenin zor olduğunu, parti kurulduktan, söylemlerle birlikte seçmenlerin algısı şekillendikten sonra rakamların bir anlam ifade edeceğini belirtiyor.





İkna heyeti gitti mi?





Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği bir heyetin yeni parti kurmaya hazırlanan eski Bakan Ali Babacan ile de görüştüğü iddia edilmişti.





Ulaştığımız yetkili, “Evet heyet geldi, biz de kötü ev sahibi sayılmayız” diyor ve ekliyor: “4 Aralık Çarşamba günü geldiler. Enformel bir ziyaretti. Sayın Babacan ile ofisinde kısa bir görüşme yapıp ayrıldılar.”