Samanyolu Haber /Gündem / Peker'i susturmak için mi masa kuruldu? /08 Eylül 2021 09:55

Peker'i susturmak için mi masa kuruldu?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Size yönelik eleştirileri susturmak için geçmişte Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığını iddia ettiğiniz odaklarla ilişkiye kalkışırsanız bu samimiyetsizliktir'" dedi.

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Türkiye’nin sürpriz bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yakınlaşmasını gündeme getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Peki bunun sebebi ilişkileri düzeltmek mi, Sedat Peker’i susturmak mı?” diye sordu.

Davutoğlu, yıllarca Birleşik Arap Emirlikleri’ne Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunma suçlamasının yöneltildiğini,  ’15 Temmuz’un arkasındaki güç’ diye suçlandığını hatırlattı.

AMAÇ SEDAT PEKER’İ SUSTURMAK MI?

Partisinin Aydın’da düzenlediği etkinlikte konuşan Davutoğlu, “Eğer Türkiye’nin menfaatine ise her ülke ile ilişkileri düzeltin, biz karşı değiliz. Ama size yönelik eleştirileri susturmak için geçmişte Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığını iddia ettiğiniz odaklarla ilişkiye kalkışırsanız bu samimiyetsizliktir'” dedi.

‘KİMİ KANDIRIYORSUNUZ’

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de konuşan Ahmet Davutoğlu, “Şimdi sosyal medya düzenlemeleri getiriyorlarmış “adalet adına”, kimi kandırıyorsunuz? Bütün trol çeteleri sizin emrinizde değil mi? 6 ay önce seçim kazanmış kendi Başbakanı’na karşı örgütlenen trol çetesi kimin emriyle örgütlendi?” ifadelerini kullanandı: “Pelikan denilen, artık herkesin kabul ettiği bir yapı nasıl çöreklendi devletin içine? Veya şu anki bu iktidarın Bakanları birbirine karşı trol çeteleri kurmadı mı?”
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