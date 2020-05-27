Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: Pelikancılar, Adalet Bakanı'na da operasyon çekiyor /27 Mayıs 2020 10:46

Davutoğlu: Pelikancılar, Adalet Bakanı'na da operasyon çekiyor

AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, "Pelikan bildirisi' sonrası AKP'den istifa etme sürecine ilişkin, "Bana yapılan darbede Pelikan bir araçtı; bunun arkasında talimatla yürütülen işler var, Cumhurbaşkanı bunların olduğu yalıyı ziyaret etti" dedi.

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Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, o dönemde kendisine karşı kampanya yürütenlerin bugün de bakanlık düzeyinde birbirlerinin arkasından kampanya oluşturduklarını söylerdi. Davutoğlu "Şu an kendisine operasyon çekilen herkes Pelikan yapılanmasına işaret ediyor. Sayın adalet Bakanı Abdulhamit Gül buradan adını zikrediyorum" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

PELİKAN YAPILANMASI

Bana karşı parti içinde yapılan darbe Pelikan tarafından yapılmıştı. Ben o zaman ilgili arkadaşlara söyledim 1 Mayıs Pelikan dosyası çıktığı gün, yayınlanan yazılara paylaşımlara bakın Pelikan odur. Baktım ki bunun arkasında talimatla yürütülen işler var. Sayın Cumhurbaşkanı bunların olduğu yalıyı ziyaret etti. O gün Pelikan dosyası üzerinden bana karşı kampanya yürütenler, şimdi birbiri ardından kampanya yürütüyor. Bakanlar arası mücadele yürütülüyor. Şu an kendisine operasyon çekilen herkes Pelikan yapılanmasına işaret ediyor. Sayın adalet Bakanı Abdulhamit Gül buradan adını zikrediyorum. Türkiye’nin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Milletin iradesi neyse onun gereğini yapar o iradeyi de çoğunluklu şekilde kullanırız.

Herkes hissediyor ki Türkiye'de bir takım güç rekabetleri var. Bunun için kullanılan bazı yöntemler var ve bu yöntemlere isimler konuluyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bana yapılan parti içi darbe Pelikan sebebi ile yapılmadı, Pelikan bir araçtı. MKYK'da o tartışmalar yaşanmasaydı da Pelikan dosyası gibi yüzlerce dosya yayınlansa da önemli değildi benim için."
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