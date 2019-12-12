Davutoğlu resmi başvuruyu yaptı

AKP’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi. Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için ‘Davutoğlu ekibi’ İçişleri Bakanlığı’na beş araç ile gitti.





Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AKP eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.





Heyetin dilekçeyi teslim etmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.





