Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu resmi başvuruyu yaptı /12 Aralık 2019 15:11

Davutoğlu resmi başvuruyu yaptı

Ahmet Davutoğlu partisinin kuruluş başvurusunu yaptı. Davutoğlu'nun ekibinden beş kişilik bir heyet başvuru dilekçesini teslim etmek için İçişleri Bakanlığı'na gitti

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AKP’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi. Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için ‘Davutoğlu ekibi’ İçişleri Bakanlığı’na beş araç ile gitti.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AKP eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.

Heyetin dilekçeyi teslim etmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.

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