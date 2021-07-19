Davutoğlu: Sebep Erdoğan'ın yurtdışındaki mal varlığı...

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın Biden’ın 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı olarak tanımasından sonra neden ses çıkarmadığına ilişkin konuştu. Davutoğlu gerekçe olarak, ‘Halk Bankası’nın ve yurtdışındaki Türk siyasilerin mal varlıkları’ konusunun olduğunu belirtti.
“SEBEP YURTDIŞINDAKİ MALVARLIĞI”
Gelecek Partisi’nin Trabzon Akçaabat 1. Olağan İlçe Konresi’ne katılan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu kongre sonrası basın mensupları ve STK’larla buluşup sorularını cevapladı.
Davutoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’ın 24 Nisan’daki soykırım açıklamasına cevap verememesinin sorulması üzerine, “Neden sesleri kesiliyor biliyor musunuz? New York’ta Halk Bank davası var. Türk siyasilerin yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili net ve açık bir tablo ortaya çıkmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerindeki Demokles’in Kılıcı inmez” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.
Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.
ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan kararları kabul etmişti.