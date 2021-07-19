Davutoğlu: Sebep Erdoğan'ın yurtdışındaki mal varlığı...

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın Biden’ın 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı olarak tanımasından sonra neden ses çıkarmadığına ilişkin konuştu. Davutoğlu gerekçe olarak, ‘Halk Bankası’nın ve yurtdışındaki Türk siyasilerin mal varlıkları’ konusunun olduğunu belirtti.





“SEBEP YURTDIŞINDAKİ MALVARLIĞI”





Gelecek Partisi’nin Trabzon Akçaabat 1. Olağan İlçe Konresi’ne katılan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu kongre sonrası basın mensupları ve STK’larla buluşup sorularını cevapladı.





Davutoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’ın 24 Nisan’daki soykırım açıklamasına cevap verememesinin sorulması üzerine, “Neden sesleri kesiliyor biliyor musunuz? New York’ta Halk Bank davası var. Türk siyasilerin yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili net ve açık bir tablo ortaya çıkmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerindeki Demokles’in Kılıcı inmez” dedi.



