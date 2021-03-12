Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu seçim ittifakına göz kırptı /12 Mart 2021 14:49

Davutoğlu seçim ittifakına göz kırptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'dan ittifak çıkışı geldi. Davutoğlu "Türkiye'de temiz siyaseti savunan partilerle her zaman konuşur, anlaşır, işbirliği yaparız" dedi.

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Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi seçim ittifakına dahil olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Kesin bir dille "evet" demeyen Davutoğlu muhtemel ittifaklara yeşil ışık yaktı. "Türkiye'de temiz siyaseti savunan partilerle her zaman konuşur, anlaşır, işbirliği yaparız" ifadesini kullandı. 

Çanakkale'de bazı temaslarda bulunan Davutoğlu, ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Davutoğlu, 2023 seçimlerinde veya muhtemel erken seçimde ittifakların süreceğini söyleyerek, "Mutlaka bu ittifaklar sürecek. 2023'te veya erken seçimlerde bu ittifaklar olacak da bu ittifakların içerisinde Gelecek Partisi yer alacak diye değerlendirmiyoruz açık söylemek gerekirse. Bizim anlayışımız ilkesel uzlaşılarımızın olması. Demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda anlaşan partilerle her zaman konuşuruz.  Zamanla ilkesel partiler pozisyonlarını tekrar gözden geçirecekler" dedi.


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