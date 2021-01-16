Davutoğlu: Selçuk Özdağ'ın ameliyatı başarıyla sonuçlandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığını bildirdi.









Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Başkent'in göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan kardeşim Selçuk Özdağ'ın ameliyatı şükür başarıyla sonuçlandı" dedi.





Davutoğlu, açıklamasında, "24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara'da, failler nerede?" ifadelerini kullandı.