Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın /15 Şubat 2023 09:21

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

Yayınladığı video mesajı ile iktidara seslenen Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu, "Böyle bir acı dönemde, seçimi erteleyerek bir müddet daha iktidarda kalma çabanız millete yapılabilecek en büyük zulümdür" dedi.

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 ilde etkili olan ve 35 binden fazla can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle seçimlerin ertelenemeyeceğini söyledi.

Davutoğlu  "Ey iktidar sahipleri, üniversiteleri kapatmayın. Millet acılar içindeyken seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın, tehdit etmeyin, tezgah kurmayın, işinizi yapın" notu ile sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, "Böyle bir acı dönemde, seçimi erteleyerek bir müddet daha iktidarda kalma çabanız millete yapılabilecek en büyük zulümdür. Biz böyle bir acılı dönemde, seçimi zihnimizden bile geçirmeyiz. Günü geldiğinde yapılır. Şimdi acıyı yaşamamız lazım. Ama siz ve sizin yakınınızdakiler, siz dolaylı olarak sizin çevrenizdekiler, doğrudan ifadelerle seçimin ertelenmesi senaryolarını gündeme getiriyorlar. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

"Anayasal şartları çiğneyerek alacağınız her karar, YSK'yı kullanarak yönlendireceğiniz her adım sivil bir darbe niteliği taşıyacaktır" diyen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararı alanlar millet vicdanına da mahkum olur. Şimdi işinize bakın. Bırakın seçimleri, şu anda işinize bakın. İşinizi yapın. Milletin ihtiyaçlarını karşılayın. Milletin alandaki ızdırabına ortak olun. Bugünkü iktidardakiler kısa dönemli hesaplar içinde depremi bile istismar etmeyi, bunun için demokrasiye sivil darbe yapmayı bile düşünebilirler. Ama biliniz ki biz buradayız. Hem devleti ayağa kaldıracağız hem demokrasimizi ayakta tutacağız hem de milletimizin üzerindeki bu kara bulutların dağılması için gece gündüz çalışacağız.”

Uzaktan eğitim kararına eleştiri

Üniversitelerde uzaktan eğitime geçme kararırı "Çok yanlış bir karar aldınız" sözleriyle eleştiren Davutoğlu, "Zaten pandemi dolayısıyla 2019'da eğitime başlayan gençlerimiz bu sene mezun olacakken 8 dönemin 4 dönemini uzaktan eğitimle geçirmiş olacaklar. Bu, uygulama alanlarda telafisi mümkün olmayan bir boşluk doğuracak. Bu kararınızı tekrar gözden geçirin. Depremzedeleri barındıracak alternatif imkanlar bulunur" dedi.
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Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

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