Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: Soylu neden AYM'ye saldırıyor biliyor musunuz... /27 Eylül 2020 14:38

Davutoğlu: Soylu neden AYM'ye saldırıyor biliyor musunuz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) toplantı ve gösteri hakkına dair almış olduğu kararlardan dolayı Başkan Zühtü Arslan'ı hedef aldığı açıklamaların yankıları devam ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu.

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Davutoğlu, “Niye AYM'ye saldırıyorlar biliyor musunuz?  Tamamen keyfi, denetlenmeyen, gayr-i hukuki bir yönetim istiyorlar. Ellerindeki güç yetmiyor bir türlü” dedi.

Ahmet Davutoğlu, “İçişleri bakanı anayasa mahkemesiyle devam eden bir tartışmaya giremez. Eğer girerse bunun ismi tartışma, atışma veya didişme olmaz.  Bunun ismi buz gibi devlet krizi, hükümet krizi, demokrasi krizi olur” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Soylu-AYM Başkanı Arslan arasındaki polemiğe ilişkin şunları söyledi:

“Ülkenin güvenliğinden sorumlu bakan hukuk devletinin en önemli kurumlarından biriyle gözümüzün önünde resmen kavga çıkarmaya çalışıyor. İçişleri bakanı anayasa mahkemesiyle devam eden bir tartışmaya giremez.

Eğer girerse bunun ismi tartışma, atışma veya didişme olmaz.  Bunun ismi buz gibi devlet krizi, hükümet krizi, demokrasi krizi olur! Ne istiyorsunuz? Ne yapsın AYM? Ne yaparsa mutlu olursunuz? Nasıl bir ülke tahayyül ediyorsunuz?

Niye AYM'ye saldırıyorlar biliyor musunuz?  Tamamen keyfi, denetlenmeyen, gayr-i hukuki bir yönetim istiyorlar. Ellerindeki güç yetmiyor bir türlü.

Bütün yargı sistemi ellerinde, istedikleri kararı aldırtabiliyor, işaret ettikleri kişiyi tutuklatıp istedikleri kişiyi hapisten çıkarıyorlar. Buna o kadar alıştılar ki, AYM'nin arada sırada yaptığı hukuk hatırlatmasına tahammül edemiyorlar.

İktidar dünyasında yaşayanların adalet, mahkeme derdi yok. Hukuk devletinin ne olduğunu tamamen unutmuş durumdalar.”
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