Davutoğlu: Suriye'de yeni kayıplarla karşılaşabiliriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye ve İdlib için bütün büyük ülkeler ile görüşülmesi gerektiğini belirtirken, "Suriye ve İdlib meselesi salt Türkiye'nin omuzlaması gereken bir kriz olmaktan çıkarılmalı. Yoksa biz her halükarda Rusya ile karşı karşıya gelip yeni kayıplarla karşılaşabiliriz. Derhal BM ile çalışma yürütmek lazım. Tüm bu alt yapı kalıcı bir barış düzeni çerçevesinde ele alınmalı" dedi.







Konya'nın yerel televizyonunda katıldığı programda konuşan Davutoğlu, “Suriye’de kalıcı olmayan her türlü düzen Türkiye’nin aleyhine işler” görüşünü dile getirdi.





"Burada Rusya’ya çok açık şunu söylemek lazım ‘Esad’ı kalıcı bir düzene ikna edebilecek misiniz?" diyen Davutoğlu, "İdlib’in iç düzenini sağlayacak bir sınır kopması yaşanmaması bir siyasi strateji olmalı" ifadesini kullandı.





Serakib'in rejime terk edilerek M4 yoluna kadar gelinen bir gerileme olduğundan bahseden Davutoğlu, "Zamanla benim korkum şu ki Rusya ile net görüşülmeli. Gözlem noktası M4 noktasına çekildiği için daha da sıkışmış olacak mülteciler" diye konuştu ve ekledi:





"28 Şubat günü silahlı kuvvetlerimiz olağanüstü bir başarı sağladı. Serakib geri alındı. Rejim unsurları güneye itildi ve ikinci hatta büyük zararlar verildi. Türkiye ciddi bir mevzi kazandı ama ertesi gün tablo tersine döndü."