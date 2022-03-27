Davutoğlu’nun yayınladığı videoda, 90’lı yılların aktörlerinden olan Cumhur İttifakı’nın en küçük ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in ‘‘Türkiye’yi biz yönetmeye başladık’ sözlerine yer verilirken 28 Şubat döneminde yaşanan polis şiddeti hatırlatıldı.







”ERDOĞAN TAM BİR ACZİYET İLE SUSUYOR”





Adana Emniyeti’nin onlarca kameranın önünde Furkan Vakfı gönüllülerini coplaması ve işkence etmesiyle ilgili görüntüler üzerine konuşan Davutoğlu, “Bu görüntüler karşısında sesiniz olmasa bile vicdanınızın isyan ettiğini, güçlü dünya lideri olarak gördüğünüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tam bir acziyet ile susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Siz eski Sorosçuların, Pelikancıların, 28 Şubatçıların, bizim hakkımızda işlettiği propagandanın teshiri dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün, biz sizin vicdanınızdan ümidimizi kesmeyecek ve o vicdana hitap etmeye devam edeceğiz.’’ dedi.





Adana’da yaşanan polis işkencesini gösteren tablonun alarm verici olduğunu kaydeden Davutoğlu şöyle konuştu:





İŞKENCEYE SIFIR TOLERANSLA BAŞLADIĞIMIZ YOLCULUK SOKAK ORTASINDA İŞKENCE NOKTASINA GELİNDİ”





‘‘Değerli AK Partili kardeşlerim gün zihnimizi açma, vicdanımızı harekete geçirme günüdür. 28 Şubat’a giden manzaraların nasıl oluşturulduğunu lütfen hatırlayınız. İşkenceye sıfır tolerans ile başladığımız yolculuktan insanların sokak ortasında şiddete ve işkenceye tabi tutulduğu noktaya gelindi.





BİR YÜZÜKLE ÇIKILAN SİYASİ YOLCULUK BÜYÜK SERVETLERLE SÜRDÜRÜLÜYOR





Bir yüzükle başlayan siyasi yolculuk hesabı verilemeyen büyük servetlerle sürdürülüyor. Sizin analarınızın ak sütü gibi helal oylarınız 90’lı yılların aktörlerine güç devşirilmesi için kullanılıyor. Güç yozlaşmasına kapılmamış değerli AK Partili kardeşlerim burada tarihi görev ve sorumluluk size düşüyor. Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın. Bizler değil miydik darbe dönemlerinin baskılarına direnenler, vakıflarımızı, derneklerimizi bunun için seferber edenler. Bizler değil miydik 12 Eylül Anayasası’nın despotik hükümlerini değiştirmek için çabalayanlar. Vicdanınızla konuşun ve ayağa kalkın. Kararlılıkla inandıklarımızı söylemeye devam ediyorsak son nefesimizde uyardık, şahid ol ya Rab diyebilmek içindir.’’





BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE POLİS ŞİDDETİ HATIRLATILDI







Davutoğlu’nun videoyu yayınlamasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Başbakanlık yaptığı 2016 yılında Zaman gazetesine el konulmasını protesto etmek için toplanan aralarında başörtülü kadınların da bulunduğu gruba, TOMA destekli çevik kuvvet ekiplerince tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek darp etmesini hatırlattı.





Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Davutoğlu’nu, 15 Temmuz’dan sonra AKP rejimince cezaevine atılan on binlerce başörtülü kadına uygulanan zulme ses çıkarmadığı için eleştirdi.

