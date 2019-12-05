Davutoğlu üç isimden birini mi seçecek?

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) cenahında dikkatle takip ediliyor.





AKP'ye yakın çizgide yayın yapan ve genel yayın yönetmenliği görevini Ahmet Hakan'ın üstlendiği Hürriyet gazetesinde bugün her iki ismin son hazırlıklarına dair bir makale yayımlandı.





ARALIK AYININ 3'ÜNCÜ HAFTASINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DİLEKÇE VERİLECEK





Abdülkadir Selvi "Yeni partinin ismi ve amblemi" başlıklı makalede Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.





Ahmet Davutoğlu'nun hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Abant’ta kamp yaptığını kaydeden Selvi, "Partinin kuruluş dilekçesinin aralık ayının üçüncü haftasında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi düşünülüyor." dedi.





Selvi, Davutoğlu’nun isim ve amblemi de bu hafta sonuna kadar belirleyeceğini belirtti.





Selvi'nin aktardığına göre parti için üç isimden biri tercih edilecek:

1- Bir Parti



2- Birlik ve Reform Partisi

3- Bizim Parti





Selvi amblemin ise çınar ağacı, dal ya da çınar yaprağı olabileceğini iddia etti.







"ALİ BABACAN'IN PARTİSİ 2020 YILININ OCAK AYINA DA KALABİLİR"





Selvi, aynı makalede Ali Babacan'ın partinin kuruluş tarihinin 2020 yılının ocak ayına kalabileceğini belirtti.





"Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı." diyen Selvi, hafta sonu itibarıyla grupların çalışmaları tamamlayacağını kaydetti.





Selvi, "Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan, 'Hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak' demişti. Bir ihtimal 2020 yılının ocak ayına da kalabilir." ifadelerini kullandı.

