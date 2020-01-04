Samanyolu Haber /Politika / 'Davutoğlu ve Babacan ikizdir' /04 Ocak 2020 14:11

'Davutoğlu ve Babacan ikizdir'

Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi’ni (GP) kuran Ahmet Davutoğlu ve ayrı bir parti hazırlığındaki Ali Babacan’ın ile ilgili “ikiz doğum” benzetmesi yaptığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun bu partilerin AKP’nin toplumdaki beklentileri karşılayamamasından kaynaklandığını anlattığı ifade ediliyor.

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Gazeteci Murat Yetkin, kişisel blogunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Ocak’taki basın toplantısını değerlendirdi. 
 
Yetkin’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“AKP’nin ikiz doğurmasının nedeni” dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ocak basın toplantısında yeni partiler sorulduğunda; “Toplumdaki beklentileri karşılayamamış olması.” Kılıçdaroğlu “ikiz doğum” benzetmesini Gelecek Partisini (GP) kuran Ahmet Davutoğlu ve ayrı bir parti hazırlığındaki Ali Babacan’ın AK Parti’nin içinden çıkmış olması için kullanıyordu.

Kılıçdaroğlu’na göre, toplum giderek parti ayrımı olmaksızın iki anlayış etrafında toplaşıyor: “Demokrasiden yana ve tek adam rejiminden yana” olanlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütün kararları kendisinin aldığını, 18 yıldır istediği yasayı çıkarmakta hiç bir engelle karşılaşmadığını, ama “18 yılın sonunda Türkiye’nin sorunlarının çözülemediğinin görüldüğünü” söylüyor. Ona göre Davutoğlu ve Babacan gibi yakın zamana dek AK Parti’nin iki ağır topunun, “ikiz doğumla” kendi siyasi hayatlarına başlamaları bunu gösteriyor.”
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