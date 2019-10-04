Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ve Babacan yüzde kaç oy alıyor? /04 Ekim 2019 09:50

Davutoğlu ve Babacan yüzde kaç oy alıyor?

Optimar Araştırma şirketi son seçim anketi açıklandı. Yeni parti kurma çalışması içinde bulunan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranını belli oldu

SHABER3.COM

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Optimar Araştırma'nın seçim anketini paylaştı. Ankete göre yeni parti oluşumu içerisinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan, yüzde 10'dan fazla oy alıyor.

Albayrak, "Kamuoyu araştırma şirketi Optimar’ın 5-10 Eylül 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde 18 yaş üzeri 1708 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği 'Türkiye Nabzı Araştırması'nda bu rakamlar daha yüksek çıktı" diye yazdı ve şu ifadeleri paylaştı:

"Parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusuna olumlu cevap verenlerin oranı Babacan için yüzde 12.1, Davutoğlu için yüzde 10.9.
Bu soru ikisi için ayrı ayrı sorulmuş, ‘İkisinden hangisini tercih edersiniz?’ diye sorulmamış, dolayısıyla hem Babacan hem Davutoğlu’na oy vereceğini söyleyenler olabilir.
Bu nedenle iki rakamı toplayıp “İkisi toplamda yüzde 23’ü buldu” diyemeyiz.
“Optimar’ın araştırmasına göre ikisinin toplamı her halükarda yüzde 12’nin üzerinde” diyebiliriz ama.
Tabii ki yeni partilerin gerçek potansiyelleri (daha büyük veya daha küçük), bu partiler şekillendikçe ve siyasette varlık gösterdikçe ortaya çıkar.
AK Parti iktidarının ve mevcut muhalefet partilerinin tavırları da buna tesir edecektir."
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