Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ve Babacan'dan Gezi Davası kararına tepki /26 Nisan 2022 15:32

Davutoğlu ve Babacan'dan Gezi Davası kararına tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gezi Davası'nda çıkan kararlara tepki gösterdi.

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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk açıldığında ‘mağdurları’ arasında olduğu Gezi Davası kararını eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından "Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz! Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir" paylaşımında bulundu.

"HUKUKİ HİÇBİR AÇIKLAMASI YOKTUR"
Haziran 2013’teki Gezi eylemleri sırasında başbakan yardımcısı olan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Babacan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız."

Babacan, 18 Kasım 2020’de davada "müşteki" sıfatıyla yer almasına yönelik eleştiriler hakkında "Gezi Parkı davasında savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Davacı değilim, müdahil değilim. Daha önce açıkladım; mağdur da değilim" ifadelerini kullandı.
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