Davutoğlu ve Gelecek Partililerin AKP'ye döneceği iddiasına Metiner'den tepki

Bu açıklamanın ardından kulisler hareketlenirken, AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, partiye dönmek isteyenlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metiner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeniden AKP’ye katılmak isteyenlerin, istifadan sonra ‘Erdoğan düşmanı cephe’nin militanı olduğunu söyleyerek, “Bir özeleştiri vererek dönerseniz hiçbir itirazım olmaz. Hatadan dönmek erdemliliktir. Lakin her hâlükârda kendinizi birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmenize acizane itirazım var" dedi.





Metiner, paylaşımına ayrıca, “Ayrılmanız ve sonrasında şer cephesinde Erdoğan karşıtlığı temelinde bir araya gelmeniz mi hatalıydı, yoksa partiye tekrar dönmeniz mi doğru?" sorusunu da ekledi.





14 Mayıs’ta yapılan Genel Seçimlerde CHP listelerinden seçilerek Meclis’e giren Gelecek Partili milletvekillerinin AKP’ye katılacağı iddiaları yüksek sesle dillendirilmeye devam ederken, Ankara milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, konuya ilişkin açıklamasında AKP ile görüşmelerin yapıldığını doğrulamış ve “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz” ifadelerini kullanmıştı.AKP’nin aynı AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aynı Erdoğan olduğunu hatırlatan Metiner, “Ayrıldığınız AK Parti eski AK Parti. Yani ayrıldığınız dönemdeki AK Parti. Ortak akıldan ayrıldı, diktatör ve tek adam oldu dediğiniz Erdoğan da o eski Erdoğan” diyerek, “Ne değişti?” sorusunu sordu.Metiner paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:"Bir özeleştiri vererek dönerseniz hiç bir itirazım olmaz. Hatadan dönmek erdemliliktir.Lakin her hâlükârda kendinizi birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmenize acizane itirazım var.Yoksa sonuçta bizler geçmişte birlikte siyaset yapmış kardeşleriz.Herkes/hepimiz hatalarımızı kabul ederek birbirimize yeniden sarılırsak bundan en fazla memnuniyet duyanlardan biri en başta ben olurum.Öteki türlüsünü asla içime sindirenlerden olmam, biline!"