Davutoğlu yeni parti için tarih verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.





Görüşmenin ardından İkilinin düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu, yeni parti çalışmalarına ilişkin "Bu yıl sonuna tamamlanacak" ifadelerini kullandı.





Karamollaoğlu ise “Genelde ittifak ettiğimiz konuların fazla olduğunu gördük, bundan da memnuniyet duyuyoruz” dedi.





Karamollaoğlu: Ülkemizin ve bölgemizin içinde konuları ele aldık





Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle:





“Arkadaşlarıyla beraber Olağan Kongremizden sonra tebrike geldiler. Teşekkür ederiz. Ülkemizin ve bölgemizin içinde konuları ele aldık, fikirlerimizi ortaya koyduk. Genelde ittifak ettiğimiz konuların fazla olduğunu gördük, bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bir takım sıkıntılardan geçiyoruz ama bu sıkıntılardan ancak birbirimizle temas kurabilir, fikirlerimizi paylaşabilirsek kurtulabileceğimize inanıyorum.”





"IŞİD probleminin çözümü ve terörün önlenmesi sadece siyasi hareketle değil, kapsayıcı siyasetle yapılır. ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı kendi menfaatleridir, IŞİD bahanedir. Trump ile Pentagon arasında ciddi bir mutabakat yok. Türkiye'deki bu gelişmeler de dikkatle ele alınmalı.





"Trump'ın Bağdadi açıklaması bir devlet adamına yakışmayan, sokak ağzıyla dünyanın nereye götürüldüğünü gösteren bir işaret.





Davutuğlu: Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak





Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:





“(Basına yansıyan kurucular listesi) Bu hayali bir liste. Nihai bir liste yok. Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi açıklamıştık. Üç konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Partimizin programını hazırlamak. Önemli bir taslak ortaya çıktı. Tüzük çalışması yürüyor. Bir de kurucular heyetini oluşturmak. Kurucular heyetinin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkacak bir niyet. Son iki ayda birçok kişiyle konuştuk. Toplumun çok farklı, saygın kesiminden insanlarla konuştuk. Çok büyük bir mutluluk ve önemli bir kazanım olarak bütün bunları göz onunda bulundurarak bir liste hazırlayacağız ama bütün bunlar bizi ağzımızdan ifade edilmedikçe gündeme alınmamalı. Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor. İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Hepimizin özele koruması gereken insani ilişkilerdir, sayın Babacan’la da biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bu mümkün olmadı. Bizim için kendi partimizin sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her türlü görüşe açığız.”





Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz arazi tesisi iddiaları





"Bu arazi eğitim merkezi olarak kalıp ranta dönüşmemesi için yapıldı. 5000 ağacın tekine zarar gelmedi, örnek bir kampüstür. YÖK Genel Kurulu, yargı mensupları ve banka yetkililerinin bir vicdani muhasebe yapması lazım. Mali bakımdan kıskaca alınmak isteyen kurum binlerce öğrencinin geleceğini gördüğü kurumdur.





"Siyasi bir mesele biz buradayız. Siyasi bir hesap soracaksanız, bedel ödetmek istiyorsanız biz buradayız. Binlerce öğrenciye bedel ödetmeyin.





"DEAŞ konusunda kimse Türkiye'yi suçlayamaz"





"(IŞİD'e ilişkin) DEAŞ ne Türkiye'de doğdu ne Suriye'de doğdu. DEAŞ Irak'ta ABD'nin kontrolündeki hapishanelerden çıkan unsurlar arasında oluştu. Öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki DEAŞ Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmiş. Bu algıyla mücadele etmemiz lazım. DEAŞ konusunda kimse Türkiye'yi suçlayamaz, sonuçlarını da Türkiye'nin önüne fatura olarak koyamaz.





Karamollaoğlu “yeni partiye ihtiyaç yok” demişti





Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmalarıyla ilgili duyumlar geldiğini belirterek “Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” demişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu’nu Ankara’daki çalışma ofisinde 10 Ekim’de ziyaret etmişti.