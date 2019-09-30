Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu yeni partisini hangi ilde açıklayacak? /30 Eylül 2019 23:09

Davutoğlu yeni partisini hangi ilde açıklayacak?

Parti kurma hazırlıkları devam eden Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisini Manisa'da Cuma namazı çıkışı açıklaması bekleniyor.

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi, 18 Ekim’de Manisa’da kılacakları Cuma Namazının ardından yeni partiyi açıklayacak.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve parti yönetimine yönelik eleştirileri sebebiyle “kesin ihraç talebi” ile parti disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu, kurulun vereceği karardan önce kendisine yakın isimlerle birlikte istifa etmişti.
 
18 EKİM'DE MANİSA'DA İLAN EDECEK

Yeni parti çalışmaları içerisine giren Ahmet Davutoğlu’nun 18 Ekim’de partisini ilan edeceği ifade edildi.

Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Medya Notu haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Ahmet Davutoğlu ve yakın ekibi 18 Ekim’de Manisa çıkarması yapacak. Cuma namazının ardından yapılacak toplantıda yeni partiye ilişkin önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, bütün illerde teşkilatlanma tamamlandı, kadrolar oluştu. Davutoğlu’na yakın kaynaklar, parti tüzüğü ve program tamamlanmak üzere olduğu ve artık son aşamaya gelindiğini ifade etti. 

Bütün illerde çekirdek kadroları oluşturulduğu ve Davutoğlu’nun Türk siyasetinde etkili olduğu belirtilen isimlerle görüşmelerini yürütmeye devam ettiği aktarıldı.
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