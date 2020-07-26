Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'dan AKP'ye Ayasofya'da Cuma Namazı eleştirisi /26 Temmuz 2020 11:13

Davutoğlu'dan AKP'ye Ayasofya'da Cuma Namazı eleştirisi

Davutoğlu Ayasofya'da üç kategori oluştu. Bir, makbul cemaat. İki, dışarıdaki heyecanlı müslüman kitleler. Üç, bizim gibi dışlananlar."

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ayasofya’da kılınan Cuma namazına yönelik eleştiride bulunarak, “İlk defa İslam tarihinde bir cami seçkin bir cemaate ayrıldı” dedi.

“ÜÇ, BİZİM GİBİ DIŞLANANLAR”
Partisinin Batman il kongresinden sonra Çağlar Cilara’nın sunduğu Onuncu Köy programına katılan Davutoğlu, şunları söyledi:

“İlk defa İslam tarihinde bir cami seçkin bir cemaate ayrıldı. İstismarı engellemek için giderdim, doğru olduğunu düşündüğüm için değil. Üç kategori oluştu: Bir: makbul cemaat. İki: dışarıdaki heyecanlı müslüman kitleler. Üç: bizim gibi dışlananlar.”


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