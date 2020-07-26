Davutoğlu'dan AKP'ye Ayasofya'da Cuma Namazı eleştirisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ayasofya’da kılınan Cuma namazına yönelik eleştiride bulunarak, “İlk defa İslam tarihinde bir cami seçkin bir cemaate ayrıldı” dedi.





“ÜÇ, BİZİM GİBİ DIŞLANANLAR”

Partisinin Batman il kongresinden sonra Çağlar Cilara’nın sunduğu Onuncu Köy programına katılan Davutoğlu, şunları söyledi:





“İlk defa İslam tarihinde bir cami seçkin bir cemaate ayrıldı. İstismarı engellemek için giderdim, doğru olduğunu düşündüğüm için değil. Üç kategori oluştu: Bir: makbul cemaat. İki: dışarıdaki heyecanlı müslüman kitleler. Üç: bizim gibi dışlananlar.”







