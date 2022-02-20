Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye tepki: Uzlaşma zeminini bozmaya gayret ettiler /20 Şubat 2022 15:41

Davutoğlu'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye tepki: Uzlaşma zeminini bozmaya gayret ettiler

Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Kampı kapanış programında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Türkiye’de büyük bir yangın var. Halkımız açlık sınırında yaşamanın çilesini çekiyor" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Kampı Kapanışı programında konuştu.

“Türkiye’de büyük bir yangın var.  Halkımız açlık  sınırında yaşamanın çilesini çekiyor. Aydınlarımız, düşünürlerimiz, yazarlarımız, akademisyenlerimiz baskılardan şikâyet ediyor. Bütün toplum yoksulluk yanında bu yoksulluğun ana sebebi olan yolsuzluklardan, nepotizmden, mülakat sisteminden şikâyet ediyor" ifadelerini kullanan Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"AK PARTİ’NİN TABANI BİZİM TABANIMIZDIR"
"Son dönemde 6 siyasi partinin bir araya gelerek genel başkanları olarak güçlü bir açıklamayla, parlamenter sistem önerimizi onayladık. Daha sonraki aşamalarla ilgili de önemli bir resmi milletimize takdim etmemiz sonrasında gelen tepkileri de bu çerçevede değerlendirmek lazım. O masa ortaya çıkan tabloyla milletimize şu mesajı vermiştir: Kimsenin  sizi korkutmasına izin vermeyin, biz buradayken, din ve vicdan özgürlüğü asla tehdit edilemez.

Asla kimse bir daha 28 Şubat rüyası göremez. Kimse 28 Şubat üzerinden de yolsuzlukları örtemez. O masada cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adama dayalı yaklaşımı yerine ortak aklı devreye sokan ve demokrasi tarihinin en geniş kapsamlı uzlaşı masası ortaya çıktı.

Sayın Bahçeli de sayın Erdoğan da bundan rahatsız oldu. 6’lı masayı hafife almaya çalıştılar. Bu diyalog ve uzlaşma zeminini bozmaya gayret ettiler. Bu masa milletimize güven, gelecekle ilgili umut vermiştir. 

Bizim 6 liderin bir araya gelerek verdiği uyum, diyalog, güven tablosu karşısında karşımızda da bir altılı masa var. O altılı masa köşeli bir masa. Herkesin birbirini iterek köşe kapmaya çalıştığı bir masa. 

AK Parti’nin tabanı bizim tabanımızdır"
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