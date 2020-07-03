Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'dan Erdoğan'a gönderme /03 Temmuz 2020 20:01

Davutoğlu'dan Erdoğan'a gönderme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor: Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye edileceksiniz. Biz de buradan yanıt veriyoruz. Boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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Partisinin İstanbul-Esenyurt İlçe Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, AKP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.Davutoğlu, Türkiye'nin tarihinin en cahil, en liyakatsiz kadrolarıyla yönetildiğini söyledi. 

Kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılmasını da değerlendiren Ahmet Davutoğlu, " Okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla kapatıldı" diye konuştu. 

Davutoğlu şöyle devam etti: 

"Bu zalimliği niye yaptılar biliyor musunuz? Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor: Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye edileceksiniz. Biz de buradan yanıt veriyoruz. Boyun eğmeyeceğiz." 
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