Davutoğlu'dan Süleyman Soylu’ya tepki

Partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Özdağ’a yönelik saldırı için “bireysel tepki” şeklindeki değerlendirmesine tepki göstererek "Ben Sayın İçişleri Bakanı'nı da muhatap almam, Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Net cevap istiyorum. Bu bireysel bir tepki midir, mazur mu görülmelidir?" diye sordu.





Davutoğlu sözlerine "Yoksa organize senkronize bir terör faaliyeti midir? Ben size söyleyeyim kanaatimi, milletin de kanaati budur, bu organize ve senkronize bir terör faaliyetidir” şeklinde devam etti.





Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessiz kalmasını ve MHP cephesinden yapılan açıklamaları eleştirdi. Davutoğlu şöyle konuştu;





“Cumhurbaşkanı’ndan bir açıklama yok”

“Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde alışkanlık edindi, istediği konuyu istediği kadar gündemde tutuyor, girmek istemediği konuya da ülke yangın yerine dönse de girmiyor. Selçuk Özdağ'ın temiz kanı döküleli 5 gün oldu ama Cumhurbaşkanı'ndan kamuya dönük bir açıklama yok. Ama üç kişi onu eleştirse hemen ‘terörist’ diye konuşmaya başlar. Herhangi bir yerde birisi bir soru sorsa ‘eyy’ diye hitap etmeye başlar. Ankara sokağından siz sorumlusunuz. Hesap sorması gereken sizsiniz, hesap vermesi gereken de sizsiniz. Şimdi hesap sorulması gereken iki kişi söyleyeceğim size.





“Meydanı boş bırakmayacağız”

Ciddi bir sınama içerisinde olduklarını belirten Davutoğlu, "Ankara'da bir takım piyonlar bazı azmettiricilerin yönlendirmesiyle Selçuk Özdağ'a saldırıda bulundular ve başkentin ortasında bir siyasi terör estirdiler. Cuma namazına giden bir insana eğer alçakça kalleşçe saldırı yapılıyorsa bunun vermek istedikleri mesaj açıktır. 'Biz Cuma namazına gidene acımayız.' Biz de onlara şu mesajla cevap veriyoruz: Türkiye'nin neresinde olursa olsun bize korku salmak isteyenlerin salmak istedikleri korkuya da biz kulak asmayacağız. Meydanı boş bırakmayacağız" dedi.





“Özdağ’a saldıranlar da belki Cuma namazına gitti”

Davutoğlu, Özdağ’a saldıran gençlerin de kışkırtıldıklarını belirterek, “Belki o gençler Sayın Özdağ’a saldırdıktan sonra Cuma namazına da gittiler. Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır. Bu nasıl bir yerlilik ve millilik anlayışıdır” diye konuşu.





“Savcıları tehdit edenlere ne yaptınız?”

“Bir gazeteci ile siyasetçi yayınladıkları röportaj dolayısıyla aynı gün 2 saat arayla saldırıya uğramışsa buna organize suç denir. Orhan (Uğuroğlu) beyi ifade için 7-8 saat bekletirken, ona saldıranları 4 saatte bırakıyorlar. Kimdir bunların arkasındakiler?” diye soran Ahmet Davutoğlu, “Çağırın Adalet Bakanı'nızı. Bu ülkede ilk kez milletvekilleri yürütülmekte olan bir soruşturma ile ilgili Cumhuriyet Başsavcısı'nı açık bir şekilde tehdit etti. Sorun Adalet Bakanı'na, nerede yaşıyoruz? Cumhuriyet Başsavcıları'nın önünde ‘Cumhuriyet’ ifadesi var, Cumhuriyet'in teminatı altındalar da onun için var. Kim bunları tehdit ediyor Sayın Bakan? Bir bakın şunların hesabına, bir soruşturma başlattınız mı? Ne yaptınız bu savcıları tehdit edenlere?” diye konuştu.





Basına mesaj

Orhan Uğurluoğlu’nu ziyaret ettiğini anımsatan ve saldırıya uğrayan Afşin Hatipoğlu’nu da ziyaret edeceğini belirten Davutoğlu, “Türkiye'deki basına sesleniyorum, herkes sizi terk etse, tehditlere sessiz kalsa, Gelecek Partisi baskıya uğrayan ayırt etmeden bütün basın mensuplarının yanında olacak” diye konuştu





“Kendinizi kullandırtmayın”

Selçuk Özdağ’a saldıran kişilere de seslenen Davutoğlu, Selçuk bey bir insanlık dersi verdi, o gençlere "Bana saldırdınız ama aman bu oyuna gelmeyin" dedi. Ben o gençlere sesleniyorum, kendinizi kullandırtmayın. Sizi maşa gibi kullanmaya çalışanlara dönün ve biz maşa olmayız, bu ülkenin geleceğiyiz deyin. Gençleri maşa olarak kullanmaya kalkanlar, toplumu kutuplaştıranlar, toplumun sözcüsü olanları cezalandırmaya kalkanlar, bir utanç vesikası olarak anılacaklar” dedi.





“Üzerinizde Perinçek vesayeti var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı hukuk reformu açıklamasının hayata geçmesinin mümkün olmadığını öne süren Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarafsız ve bağımsız yargı var diyorsun, neresi tarafsız, neresi bağımsız? Adaleti ipotek altına almaya kalkışanlar olursa Dicle kenarındaki kuzunun hukuku korunabilir mi? Kendinize gelin, Sayın Cumhurbaşkanı. Bunları yapamayacağınızı ben biliyorum. Çünkü vesayet altındasınız. Mesela Uygurlardan bahsedemezsiniz. Dünya soykırım ilanları yapıyor, bizim parlamentoda bile konuşulamıyor. Çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” dedi.





Mesut Özil’e çağrı

Konuşmasında Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’e de çağrıda bulunan Ahmet Davutoğlu, “Bu arada bir şeye sevindim, ben Fenerbahçeliyim ve Mesut Özil geldi. Herkes Mesut. Biz anlatamıyoruz, ümit ederim ki Mesut Özil bir gün Cumhurbaşkanı ile karşılaştığında şu Uygur meselesini anlatır da belki onun hatırına dinler de bir gün sesi çıkar. Yazıklar olsun! İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Amerikan Kongresi hepsi Uygur meselesinden bahsedecek, siz burada Milliyetçilik, yerlilik, millilik taslayacaksınız, Mesut Özil kadar Uygur meselesini konuşmaktan da imtina edeceksiniz. Mesut'a çağrım şu, futboldaki o güzel ahenkli oyununu insan haklarında da göstermeye devam et ve her gün Uygurlardan bahset ki şunların kulağındaki pas bir silinsin” dedi.





“Kendi tabanına "deli" diyenlerden hayır gelir mi?”

Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyı MHP’de bazı isimleirn sahiplendiğini belirten ve Devlet Bahçeli’ye seslenen Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, Derince ilçe başkanınız saldırıyı açıkça sahiplendi, genel başkan yardımcılarınızdan birisi kendisine yakışır biçimde “bizde deli çoktur” dedi. Şimdi biz kime bakalım, kime inanalım? Genel Başkan Yardımcınıza biraz nezaket dersi verin. Kendi tabanına "deli" diyenlerden hayır gelir mi?” diye konuştu.





“Bahçeli'nin Türk dünyasına yaptığı ne var?”

“Hayatta çok şaşırdığım şeyler olmuştur. Sayın Bahçeli ikili görüşmede son derece nazil, yalnız kaldığında ise bu kadar nobran nezaketsiz ikinci bir insan görmedim. Bazen diyorum acaba bu Bahçeli'nin tweetlerini kendisi yazmıyor mu acaba” diyen Davutoğlu, Bahçeli’ye şı sözlerle yüklendi:





“Bahçeli'nin Türk dünyasına yaptığı ne var? Koyduğu bir taş mı var? Döktüğü bir gözyaşı mı var? Biz Doğu Türkistan'la yatıyoruz, Doğu Türkistan'la kalkıyoruz. Sen ise Çin muhipleriyle yatıyorsun Çin muhipleriyle kalkıyorsun. Bize milliyetçilik dersi veremezsin Sayın Bahçeli”





Aşı eleştirisi: Hangi hakla AK Parti ve MHP’nin MKYK üyeleri aşı oluyor

İktidarı aşı konusunda da eleştiren Ahmet Davutoğlu, “Çin ile hiçbir zaman masaya oturup bir anlaşma yapılamadı. 50 milyon doz gelecek dediler, ortada 3 milyon doz aşı geldi. Brezilya’da yüzde 51, Endonezya’da yüzde 78 etkinliği çıktı, bizde yüzde 91 çıktı ama bunun tetkik edilmesi lazım. Ortada bir anlaşma yok rica minnet gelen bir aşı var. Araya da bir aracı koydular. Aşılar bizim uçaklarla geliyor. Bu şirket güya lojistik şirketi. Ne lojistiği yapıyor? Komisyon lojistiği yapıyor. Anlaşılan o. Şimdi bunların gözleri bir kriz mi var, ‘buradan ne rant çıkartırız’ diye bakıyor” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK üyeleri ile aşılamaya gittiği görüntüyü eleştiren ve “Sadece konvoy neredeyse buradan Midyat’a yetişecek. Milletin sefalet çektiği bir dönemde nasıl böyle görüntülere izin verirsiniz? Öncelik diyorlar ama AK Parti ve MHP’nin MKYK üyelerinin ne önceliği var? Vatanın bekası onlara mı bağlı?” diye sordu.