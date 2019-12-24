Davutoğlu'na ağır sözler...

38 aydır Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu’nu yakından tanıdığını söyledi.





Demirtaş, “Program ve siyasi çizgileri bir yana, Davutoğlu’nun 'dinleme’ diye bir kabiliyeti yok. Sadece konuşur. Dinliyor gibi göründüğünde de içinden konuşmaya devam eder." dedi.





Demirtaş, Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın sorularını yazılı olarak cevaplandırdı.

"AHMET DAVUTOĞLU SAMİMİ BİR ÖZÜR VE ÖZELEŞTİRİ YAPMALI"



12 Aralık'ta Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na beyan eden Davutoğlu hakkındaki soru üzerine Demirtaş, "Böylesi bir ‘stratejik dehanın’ yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar sebebiyle samimi bir özür ve özeleştiridir.” cevabını verdi.





Demirtaş yeni partilere dair şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacanların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz..."





"TUTUKLULUK KARARLARINI HÂKİMLER VERMİYOR Kİ ONLARDAN TAHLİYEMİ İSTEYEYİM"





AKP sonrasında HDP dahil sol güçlerin mutlaka iktidarda olmalısı gerektiğini belirten Demirtaş şöyle devam etti: "En makul olanı ise bu yıkım döneminin ağır tahribatlarını giderecek iki üç yıllık bir ‘demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti’ kurmak olacaktır.”





Demirtaş, “Tahliyemi istemiyorum.” sözlerine de açıklık getirirken, “Bizim ‘sözde tutukluluk’ kararlarımızı hâkimler vermiyor ki onlardan tahliye isteyelim. Son kararı veren (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’dır. Ben de Erdoğan’dan tahliye isteyecek değilim, ben tahliyemi halktan talep ediyorum."





"HALK TÜM SİYASİ REHİNELERİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KARAR VERECEK"





"Günü geldiğinde halk, ‘tüm siyasi rehinelerin’ özgürlüğüne karar verecek." diyen Demirtaş, "Bunun için halk, kendi özgürlüğünün peşinden daha çok koşmalı ve mücadele etmeli. Biz de bu mücadelenin bir parçasıyız." dedi.





Demokrasi ve özgürlük ile AKP-Erdoğan zihniyetinin bir arada ve aynı anda var olamayacağını kaydeden Demirtaş, "Biri varsa diğeri yoktur. ‘Bizim rehineliğimiz’ ise AKP’yi güçlendirmiyor, daha da zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.