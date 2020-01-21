Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'na bir darbe daha: Kurduğu vakfa kayyım atandı /21 Ocak 2020 19:12

Davutoğlu'na bir darbe daha: Kurduğu vakfa kayyım atandı

Kurucuları arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.

SHABER3.COM

1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım atandığını bildirdi.

VAKIF YÖNETİMİ İTİRAZ EDECEK
 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapması beklenirken, vakıf yönetiminin karara itiraz edileceği öğrenildi.

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. 

Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'na bir darbe daha: Kurduğu vakfa kayyım atandı Sonraki Haber >>

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı

Bir doktorun tükenme anı

Bir doktorun tükenme anı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:25