Davutoğlu'na bir darbe daha: Kurduğu vakfa kayyım atandı

1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.







Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım atandığını bildirdi.





VAKIF YÖNETİMİ İTİRAZ EDECEK





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapması beklenirken, vakıf yönetiminin karara itiraz edileceği öğrenildi.





Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu.





Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.







