Davutoğlu'na çöp kamyonu yolladılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul ve Ankara'nın akabinde memleketi Konya'da il başkanlığının açılış törenine katıldı.
Binlerce araçlık konvoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu karşılamak için Konya'nın 100 kilometre dışında bekledi.
Açılıştan hemen önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) idare ettiği Selçuklu Belediyesi'nin il binasınon önüne çöp kamyonu çektirmesi Gelecek Partisi mensuplarını öfkelendirdi.
Çöp kamyonunun konvoyun önünü kesmek için yola çekildiği iddia edildi.
SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN AĞIR SÖZLER
Tartışma üzerine Selçuklu Belediyesi'ne ait resmi Twitter hesabında özrü kabahatinden büyük ifadeler yer aldı: "Her zamanki gibi çöpleri toplamaya gelmiştik."
Gelecek Partisi'nin Konya ile birlikte 40'ın üzerindeki ilde teşkilatlanmasını tamamlandığı bildirildi.