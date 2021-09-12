Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'na göre "o gitti, Bahçeli ve Perinçek geldi" /12 Eylül 2021 12:32

Davutoğlu'na göre "o gitti, Bahçeli ve Perinçek geldi"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi" değerlendirmesini yaptı.

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Davutoğlu, Diyarbakır programında konuştu. Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mesela kültürel haklar bağlamında Kürtçe'nin eğitim öğretimde kullanılmasını açık bir şekilde yazan tek parti biziz. Bu başlatılmıştı bile okullarda, ama devam etmedi. Çünkü biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi" 

"HDP'nin kapatılmasına karşı tutum aldım"

"Terörle kamu düzeni içinde mücadele ederim ama siyasi alanda vatandaşlarımızın tercihlerine saygı duymamız lazım. Siyasi tutuklamaların hepsine karşıyım ama ben de dahil hiç kimse hukukun üzerinde değil. Hukukun objektif işlemesi lazım. HDP'nin kapatılmasına karşı tutum aldım. Amasız ve fakatsız parti kapatmaya karşıyız."

Bölge yerle bir edilirken Başbakandı

Hendek olayları sırasında Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun döneminde, açılım sürecinde kentlere yığınak yapan ve müdahale edilmeyen PKK'ya yönelik daha sonra yürütülen geniş çaplı operasyonlarda birçok şehir ve ilçe yerle bir edilmişti. Davutoğlu'nun o dönem yeniden inşa etme sözü verdiği ve "Sur'u Toledo yapacağız" sözleri Diyarbakırlıları kızdırmıştı.
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