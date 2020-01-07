Ahmet Davutoğlu 17 Aralık'ın bilinmeyenlerini anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında bakanların Yüce Divan’a gönderilmesine Tayyip Erdoğan’ın engel olduğunu söyledi. O günün kulis bilgilerini ilk kez açıkladı.





T24’ten Murat Sabuncu, Ahmet Davutoğlu ile İstanbul’daki ofisinde röportaj yaptı. “Türkiye’nin içinden geçtiği sıkıntılı süreçlerde, bakanlık yaptığım, Başbakanlık yaptığım günlerde sustuğum, eleştiri yapmadığım söyleniyor” diyen Davutoğlu, şöyle konuştu:





GEZİ’YE GÖTÜRMEK İSTEDİM, İKNA EDEMEDİM





“Bu doğru değil. Gezi’den 17 Aralık sürecine her konuda fikirlerimi söyledim, itiraz ettim, dönüştürmeye çalıştım. Bunların bir kısmında başarılı oldum, bir kısmında istediğimi elde edemedim. Gezi sırasında Tayyip Bey’i Taksim’e, o gençlerin arasına götürmek, onlarla görüştürmek için uğraştım. İkna edemedim. Taksim Dayanışması’ndan isimlerle görüştüm, buluşma ayarladım.”





İDDİALAR CİDDİ YÜCE DİVAN’A GİDİLMELİ





Davutoğlu, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili şunları söyledi: “17 Aralık’ta itham edilen bakan arkadaşlarla ilgili ise benim farklı bir duruşum oldu. Bu arkadaşların Yüce Divan’a giderek aklanması gerektiğini düşünüyordum. Hatırlarsınız 17 Aralık’ı araştırmak için Meclis’te bir komisyon kurulmuştu. İçlerinde 9 AK Partili üye de vardı. Onlar belgeleri incelemişti. Ben hem onlardan bilgi aldım, hem belgelere baktım, hem de komisyon başkanı Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylü ile görüştüm. Hepsi ‘Bir bakanınki usulsüzlük (dönemin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar), diğerleri ile ilgili iddialar ciddi, Yüce Divan’a gidilmeli’ diyordu.





TAYYİP BEY’İN YAPMAYIN DEDİĞİNİ ÖĞRENDİM





Üç bakanı (Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler) ofisime çağırdım. Tartışmalı bir görüşmeden sonra ertesi gün saat 11’de basın toplantısı düzenleyip gönüllü olarak Yüce Divan’a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık. Ben o günlerde ‘Kim milli hazinemize, kaynaklarımıza yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, kim hangi şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa, onunla mücadeleye kararlıyız’ demiştim. Ertesi gün öğlen saatleri oldu. Açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey ile görüştüklerini ve onun ‘yapmayın’ dediğini öğrendim. Hemen yanına gittim. Neden böyle yaptığını sordum. Önemli kırılma noktalarından biriydi.”





TERÖRİSTLERİ NİYE SAVUNUYORSUN DEDİ





Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde Barış Akademisyenleri bildirisine imza atan akademisyenler hakkında açılan davalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Eleştirilerim oldu, diline, ifade tarzına. Ama sonuçta fikir özgürlüğü idi. Tayyip Bey beni davet etti. Gittim. Bana ‘Bu bildiriye karşı niye daha sert tavır almıyorsun, adeta teröristleri savunuyorsun’ diye çıkıştı. Ben de bu akademisyenlerin terörist olarak tanımlanamayacağını, esas onun yaptığının fikir-ifade özgürlüğüne karşı bir tavır olduğunu söyledim. O adalet mekanizmasını işin içine sokmak istedi, ne yazık ki soktu da. Önünde bir liste vardı. ‘Sizin de kurulmasında katkısı olduğunuz Şehir Üniversitesinden isimler de var’ dedi. Ben de bunun onların doğal hakkı olduğunu söyledim” dedi.