Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan 2016 mülteci anlaşması ifşaatı: 1 milyon bizde, 1 milyon Avrupa'da olacaktı /30 Temmuz 2021 15:45

Davutoğlu'ndan 2016 mülteci anlaşması ifşaatı: 1 milyon bizde, 1 milyon Avrupa'da olacaktı

Erdoğan'ın eski danışmanı ve Karar yazarı Akif Beki, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşmasına ilişkin olarak söylediği sözlerini hatırlatarak, "Davutoğlu, sırf başbakan olarak kendisine yaramasın, başarısından siyasi prestij elde edemesin diye sürecin kasten sabote edildiğini söylüyor. Şahsi çıkar hesabıyla, kör bir ihtiras uğruna milletin menfaatine çomak sokulduğu ithamı, ağır. Fakat doğruysa, ülkeye ödetilen bu bedelin vebali çok daha ağır" dedi.

SHABER3.COM

Beki, "Davutoğlu’nun mülteci ifşasını duydunuz mu!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Yanlış politikaların suçunu, ölümden kaçarak bize sığınanlara yıkmamaya, zorunlu göçün yol açtığı sıkıntıların acısını kurbanlarından çıkarmamaya, oturup çözüm aramaya çağıranlar var. Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e, Davutoğlu’ndan Babacan ve Karamollaoğlu’na...Muhalefet liderleri, bu sorumluluk ve sağduyuyu öne çıkarmaya çalışıyor.

Ama ülkesini cehenneme çevirenlerin sillesini yiyenlere, kaçıp sığındıkları yerde bir sille de kendisi vurmaya can atanları kesmiyor.

Hangi yanlış politikalarla bu çıkmaza sürüklendiğimiz, işte bu hayhuy arasında güme gitmesin.

Yanlışlardan birini, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu hatırlattı.

Dediği şu:

2016’da AB ile varılan vize muafiyeti anlaşması yokuşa sürülmese, 2 buçuk milyon mültecinin takriben yarısını bir yıl içinde Avrupa alacaktı. Sonra da almaya devam edeceklerdi. Aralarında dağıtıp yükü bizimle paylaşacaklardı. Şimdiki gibi bize “para verelim ama siz bakın” diyemeyeceklerdi.

O kadar iyiydi de niye mi uygulanmadı?

Davutoğlu, sırf başbakan olarak kendisine yaramasın, başarısından siyasi prestij elde edemesin diye sürecin kasten sabote edildiğini söylüyor.

Şahsi çıkar hesabıyla, kör bir ihtiras uğruna milletin menfaatine çomak sokulduğu ithamı, ağır.

Fakat doğruysa, ülkeye ödetilen bu bedelin vebali çok daha ağır."

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu dün yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"2016'da 18 Mart'ta AB ile yaptığımız anlaşma... Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı onu para talebi söz konusu oluna hatırlıyor. Ancak tek parametresi 6 milyar Euro değildi. O plan içinde en önemli unsur 1 milyon Suriyeli mültecinin Avrupa'ya gönderilmesiydi. 1 milyon mülteci 2016 içinde Avrupa'ya gidecekti. Ama biz başbakanlıktan ayrıldıktan sonra iktidar, vize muafiyetinin bize getireceği siyasi prestiji yıkabilmek için vize muafiyetini de 1 milyon mültecinin Avrupa'ya geçişini engelleyecek şekilde o anlaşmayı yok saydı, o anlaşmanın üzerine gitmedi. 

Kıbrıs dolayısıyla AB şimdi diyor ki 'biz gümrük birliği revizyonunu' erteleceğiz. Halbuki 2016'da yaptığımız anlaşmada, yıl sonuna kadar gümrük birliği revizyonu tamamlanacaktı. Bütün bu aldığımız tavizler hayata geçirilmeyecekti. O zaman 2 milyon mülteci vardı, 1 milyonu Avrupa'ya gönderilecekti. Kalan mültecileri de rehabilte etme konusunda 6 milyar euro ek kaynak o şekilde sağlanacaktı. Bunları takip etmediler, bugün takip ettileri diplomasinin dayanağı yok. 

AB ile masaya oturulup, sadece 6 milyar euro üzerinden değil, 1 milyon mülteciyi niye almadınız diye masaya oturmanız lazım. Bugün o rakamlar nerelere çıktı. O gün bu uygulanmış olsaydı Türkiye'de mülteci sorunu kontrol atlına alınmış olacaktı, ama bunların derdi iktidarlarını sürdürmek, sorunu çözmek değil."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'ndan 2016 mülteci anlaşması ifşaatı: 1 milyon... Sonraki Haber >>

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:59