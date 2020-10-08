Davutoğlu'ndan AKP'ye Perinçek göndermesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Uygurlar için 39 ülkenin Çin yönetimine gönderdiği ortak mektupta Türkiye’nin imzasının bulunmamasını AKP’nin Doğu Perinçek’le ilişkisine bağladı.





Almanya’nın önderliğinde ABD, Fransa, İspanya’nın da aralarında bulunduğu 39 ülke, Çin yönetimine ortak bir mektup göndererek Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Mektupta Türkiye’nin imzası yer almadı.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükumete Sincan’daki Müslüman Uygur Türkleri konusunda tepki gösterirken, “Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında inleyen soydaşlarımız için dünya ayağa kalktı, BM’de 39 ülke imza atıp bildiri yayınladı, siz neredesiniz?” diye sordu.





Davutoğlu AKP’ye, hükumete açık desteğini her fırsatta dile getiren Doğu Perinçek göndermesi yaparak, “Çin hayranı ortağınız elinizi kolunuzu mu bağladı? Hani dünya beşten büyüktü? Hani mazlumların sesiydiniz?” dedi.