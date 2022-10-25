Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'serok' sorusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendisi için kullanılan 'Serok Ahmet' sloganını eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye Davutoğlu'ndan yeni bir gönderme geldi.Bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için Diyarbakır'da aynı ifadenin kullanılması üzerine bir mesaj paylaşan Davutoğlu, Bahçeli'ye "Hala ‘Aday belli, karar net’ mi?” diye sordu.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gittiği Kürt illerinde kendisine ‘Serok (önder/başkan) Ahmet’ dendiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef alınıyordu.Davutoğlu, dün Diyarbakır’da ‘Serok Erdoğan’ sloganları atılınca Bahçeli’ye sordu: “Hala ‘Aday belli, karar net’ mi?”Davutoğlu, AKP’de başbakan adayı olduğu dönemde gittiği Kürt illerinde kendisine ‘Serok Ahmet’ deniyor, bu yönde sloganlar atılıyordu.Davutoğlu’nun AKP’den istifa edip kendi partisini kurmasının ardından da bazı Kürtlerden bu şekilde sloganlar atılıyordu.