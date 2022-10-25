Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'serok' sorusu /25 Ekim 2022 00:36

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'serok' sorusu

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu için kullanılan 'Serok Ahmet' sloganını eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye Davutoğlu'ndan yeni bir gönderme geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendisi için kullanılan 'Serok Ahmet' sloganını eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye Davutoğlu'ndan yeni bir gönderme geldi.

Bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için Diyarbakır'da aynı ifadenin kullanılması üzerine bir mesaj paylaşan Davutoğlu, Bahçeli'ye "Hala ‘Aday belli, karar net’ mi?” diye sordu.

 diken.com.tr'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gittiği Kürt illerinde kendisine ‘Serok (önder/başkan) Ahmet’ dendiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef alınıyordu.

Davutoğlu, dün Diyarbakır’da ‘Serok Erdoğan’ sloganları atılınca Bahçeli’ye sordu: “Hala ‘Aday belli, karar net’ mi?”

Davutoğlu, AKP’de başbakan adayı olduğu dönemde gittiği Kürt illerinde kendisine ‘Serok Ahmet’ deniyor, bu yönde sloganlar atılıyordu.

Davutoğlu’nun AKP’den istifa edip kendi partisini kurmasının ardından da bazı Kürtlerden bu şekilde sloganlar atılıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'serok' sorusu Sonraki Haber >>

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:16:32