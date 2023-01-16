Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Haydi başka kapıya!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.







Davutoğlu, törende MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Altılı Masa'ya dönük yaptığı "yeni sayfa açalım" çağrısına yanıt verdi. “Demek ki, Bahçeli’nin desteği yetmiyor, Perinçek’in desteği yetmiyor. Beşli çetenin desteği yetmiyor. Birtakım karanlık yapıların desteği yetmiyor. Ankara’da gencecik insanları öldürenlerin desteği yetmiyor. Bizden destek istiyor" diyen Davutoğlu, Bahçeli'ye "Hadi başka kapıya!” diyerek seslendi.





Bahçeli’ye “Siz bu toplumu bölüyorsunuz, biz birleştireceğiz” diye seslenen Davutoğlu, MHP liderininin Sinan Ateş cinayetini unutturmak için kendisini hedef aldığını belirterek, “Ülkücülerin lideri olan Bahçeli’den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye’de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan Soylu’dan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız. Bize saldıracağınıza önce Sinan Ateş’e saldıranların hesabını sorun ya da çıkın hesap verin” diye konuştu.





Erdoğan’ın Altılı Masa’nın geçiş sürecine ilişkin yaptığı ‘vesayet’ değerlendirmesine ilişkin de konuşan Davutoğlu, “Biz altı siyasi lider omuz omuza verdik, Erdoğan ile Bahçeli’nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan bundan rahatsız. O istiyor ki; bir tarafta Erdoğan – Bahçeli – Perinçek koalisyonu olsun karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun. Altılı Masa ile biz bu oyunu bozduk” derken, Erdoğan’ın Bahçeli’nin vesayeti altında olduğuna vurgu yaparak “İtfaiye memuruna talimat veriyorsun da bir yangını söndürmek için Sinan Ateş cinayeti için ‘şu katili bulun’ diye niye talimat vermiyorsun Sayın Erdoğan? Çünkü başında Bahçeli vesayeti var. Korkuyor Bahçeli’den. Sana urgan atmış olan Bahçeli’yi ipin ucunu niye teslim ettin Ey Erdoğan?” değerlendirmesini yaptı.















