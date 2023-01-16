Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Haydi başka kapıya! /16 Ocak 2023 11:19

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Haydi başka kapıya!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin altılı maya yönelik yaptığı "Erdoğan’ın yanında el ele verelim' çağrısına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, törende MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Altılı Masa'ya dönük yaptığı "yeni sayfa açalım" çağrısına yanıt verdi. “Demek ki, Bahçeli’nin desteği yetmiyor, Perinçek’in desteği yetmiyor. Beşli çetenin desteği yetmiyor. Birtakım karanlık yapıların desteği yetmiyor. Ankara’da gencecik insanları öldürenlerin desteği yetmiyor. Bizden destek istiyor" diyen Davutoğlu, Bahçeli'ye "Hadi başka kapıya!” diyerek seslendi.

Bahçeli’ye “Siz bu toplumu bölüyorsunuz, biz birleştireceğiz” diye seslenen Davutoğlu, MHP liderininin Sinan Ateş cinayetini unutturmak için  kendisini hedef aldığını belirterek, “Ülkücülerin lideri olan Bahçeli’den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye’de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan Soylu’dan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız. Bize saldıracağınıza önce Sinan Ateş’e saldıranların hesabını sorun ya da çıkın hesap verin” diye konuştu.

Erdoğan’ın Altılı Masa’nın geçiş sürecine ilişkin yaptığı ‘vesayet’ değerlendirmesine ilişkin de konuşan Davutoğlu, “Biz altı siyasi lider omuz omuza verdik, Erdoğan ile Bahçeli’nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan bundan rahatsız. O istiyor ki; bir tarafta Erdoğan – Bahçeli – Perinçek koalisyonu olsun karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun. Altılı Masa ile biz bu oyunu bozduk” derken, Erdoğan’ın Bahçeli’nin vesayeti altında olduğuna vurgu yaparak “İtfaiye memuruna talimat veriyorsun da bir yangını söndürmek için Sinan Ateş cinayeti için ‘şu katili bulun’ diye niye talimat vermiyorsun Sayın Erdoğan? Çünkü başında Bahçeli vesayeti var. Korkuyor Bahçeli’den. Sana urgan atmış olan Bahçeli’yi ipin ucunu niye teslim ettin Ey Erdoğan?” değerlendirmesini yaptı.


 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: Haydi başka kapıya! Sonraki Haber >>

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:52