Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama

Hayır, aslında ondan rahatsız değilsiniz. Ona geleceğim ama siz ondan rahatsız değilsiniz. Siz neden rahatsızsınız biliyor musunuz? Daha bir ay önce, Antalya'da Yörük Ahmet diye karşılanan birinin bundan bir kaç gün önce Diyarbakır'da Serok Ahmet diye gür bir sesle karşılanmasından rahatsızsınız. Siz Doğu'da ve Batı'da, Türkler ve Kürtler, Sünniler ve Aleviler tarafından aynı anda sevilen herkesten rahatsız olursunuz"









Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye “Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30’u bekleyin lütfen” çağrısında bulundu. Davutoğlu ardından 8 dakikalık video yayımladı. Bahçeli'ye "Psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım" diye seslenen Davutoğlu, "Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli, ya da Erzurum'da..." sorularını yöneltti."Sayın Bahçeli, son grup toplantısını dinlerken sizin adınıza yine çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili. Ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önceki bir hasbihalimizde 'aman kendinize dikkat edin' demiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum: Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım"Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor. Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor. Mevlana'nın bir sözü var: 'Kalp deniz, dil kıyıdır; denizde ne varsa kıyı odur' Aslında sizin şu anda anlıyorum ki probleminiz dilinizde değil, kalbinizde. Şu anda akademik hayatta olsam bir doktora öğrencime sözcükler, mimikler ve siyaset ilişkisi bağlamında sizi incelemesini tavsiye ederdim.Bir sonuca aslında ben ulaştım: Sizin probleminiz yalnızlık. İnsan insanın şifasıdır Sayın Bahçeli. Siz insan arasına karışmadığınız için, Diyarbakır'a gidemediğiniz için mesela, Kürtlerin halini anlayamazsınız. Toroslara Yörüklerin arasına karışmadığınız için onları da anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli, ya da Erzurum'da...Hakkınızı yemeyelim, Sayın Erdoğan ile Ahlat'a gitmişliğiniz var Doğu adına. Resmi protokolle, resmi bir şekilde. Sayın Bahçeli ile aramızdaki fark bu. Siz bizi anlayamazsınız. Ama ben sizi anlıyorum. Sizin niye öfkeli olduğunuzu da biliyorum. Diyarbakır'da yayınlamış olduğumuz, demokratik geleceğimizin inşası Kürt Meselesi Çalıştayı'na takmışsınız.