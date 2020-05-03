Davutoğlu'ndan 'basın özgürlüğü' açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de son zamanlarda artan basına yönelik baskılara değinen Ahmet Davutoğlu, basın özgürlüğüne vurgu yaptı.







“KİM KORKAR BASINDAN?”





Yayımladığı mesajında “Kim korkar basından?” diye soran Davutoğlu, “Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar; basından ve gerçeklerden” dedi.





“GAZETECİLER İŞSİZİLİĞE MAHKÛM EDİLMİŞTİR”





Ülkemizde basının tek elden yönetilen bir propaganda aracı olduğunu belirten Davutoğlu, “Bugün, ana akım gazete ve televizyonların kapıları muhalefete kapalıdır. Mevcut düzen içinde, nitelikli gazeteciler işsizliğe mahkum edilmiştir. Gazeteler okunmamakta, televizyonlar izlenmemekte, halk, habere, gerçeğe, bilgiye ulaşabilmek için sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralara yönelmektedir” ifadelerine yer verdi.





“DEMOKRASİ İÇİN BASININ ÖZGÜR OLMASI GEREKİR”





Gerçekleri söylemeye çalışan basın mensuplarına hapis korkusuyla gözdağı verilmeye çalışıldığını aktaran Davutoğlu, “Eleştiriden, özgür düşünceden korkan bir iktidar, kaybetmeye mahkûmdur. Gerçek bir demokrasi için, basının özgür olması gerekir. Gazeteciler, özgürce sorup, araştırıp gerçekleri yazabilmelidir ”dedi.





“KORKACAK BİR ŞEYİNİZ YOKSA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DOKUNMAYIN”





“Cana kast edenlerin serbest, fikrini söyleyenlerin tutuklu olduğu bir ülkede korku ve endişe vardır” diyen Davutoğlu “Saklayacak, gizleyecek bir şeyiniz yoksa basından korkmanıza gerek yok! Unutmayın, basından, gizli saklı iş çevirenler, hukuka uygun iş yapmayanlar, doğruyu söylemeyenler korkar! Eğer korkacak bir şeyiniz yoksa basın özgürlüğüne dokunmayın! Yoksa zan altında kalmaya devam edersiniz” açıklamalarında bulundu.