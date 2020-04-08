Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan BM'ye Koronavirüs çağrısı /08 Nisan 2020 00:15

Davutoğlu'ndan BM'ye Koronavirüs çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bu dayanışma ruhu içinde hali hazırda kutlanan ‘2020 Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı’na paralel olarak, 2020 yılını ‘Dünya Sağlık Dayanışma Yılı’ ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz” diyerek, BM Genel Sekreterine seslendi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü için Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarını yeniden kutlarken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in, küresel dayanışma çağrısına da destek verdi. Davutoğlu, “Bu dayanışma ruhu içinde hali hazırda kutlanan ‘2020 Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı’na paralel olarak, 2020 yılını ‘Dünya Sağlık Dayanışma Yılı’ ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz” diyerek, BM Genel Sekreterine seslendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, resmi sosyal medya hesaplarından ve partinin internet sayfasından, “Dünya Sağlık Günü” için hem Türkçe hem de İngilizce mesaj yayınladı. 

Davutoğlu’nun mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"7 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle ülkemizdeki   ve bütün dünyadaki sağlık personelini en samimi duygularımla kutluyorum.

Dünyamızın yaşamakta  olduğu  büyük Covid-19  salgınına karşı  sağlık personelinin fedakar mücadelesi insanlık tarihine geçecek mahiyettedir. Değerli fedakarlığınız  hiçbir zaman  unutulmayacaktır. Bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık personelini de saygıyla anıyorum.

Bugün itibariyle dünyamızda vaka sayısının 1.3 milyonu, ölümlerin ise 70 bini aşması  bile bu küresel felaketin  yıkıcı mahiyetini   bizlere açıkça gösteriyor. Umudumuz önümüzdeki dönemde bütün dünyada salgının etkisinin, vakaların ve ölümlerin sayısının düşmesi ve nihayetinde sıfır düzeyine inmesidir.

Bu sınamanın  sosyal, iktisadi ve bütün diğer alanlardaki yıkıcı etkilerini asgariye indirebilmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Başka yolumuz, çaremiz de esasen yok.

Hiçbir ülke ve hükümetin tek başına küresel ölçekteki bu büyük felaketle  mücadele imkanı olmadığının da farkındayız.

 İnsanlığın yüzyüze geldiği bu büyük  sınamayı ancak küresel ölçekte dayanışma ve işbirliği ile aşabileceğinin de keza bilincindeyiz. 

İşte tam bu nedenlerle küresel düzeyde bütün ülkelere, liderlere, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara tarihi sorumluluklarını üstlenme vakti gelmiştir.

Zira, bugün bütün insanlığın  bu  dayanışmaya ve kararlı adımlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı  var.

Yine bu  vesileyle,  2020 Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılını da kutluyorum.

Aynı anlayışla,  önümüzdeki dönemde  küresel düzeyde dayanışmanın sürmesine yol gösterici ışık olması umuduyla,  halihazırda kutlanan  “2020 BM Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı”na paralel olarak  BM’nin 2020 ‘yi  “Dünya Sağlık Dayanışma Yılı” ilan etmesi çağrısında da bulunuyorum. 

Bu çağrımızın cevapsız kalmaması küresel mücadeleye de motivasyon ve güç verecektir.

Covid-19’la topyekun savaşı hep birlikte dayanışma içinde sürdüreceğimiz ve insanlık olarak mutlaka kazanacağımız inancıyla en iyi dileklerimi sunuyorum.

Hep beraber var olacak, başaracak ve kazanacağız."
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