Davutoğlu'ndan BM'ye Koronavirüs çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü için Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarını yeniden kutlarken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in, küresel dayanışma çağrısına da destek verdi. Davutoğlu, “Bu dayanışma ruhu içinde hali hazırda kutlanan ‘2020 Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı’na paralel olarak, 2020 yılını ‘Dünya Sağlık Dayanışma Yılı’ ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz” diyerek, BM Genel Sekreterine seslendi.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, resmi sosyal medya hesaplarından ve partinin internet sayfasından, “Dünya Sağlık Günü” için hem Türkçe hem de İngilizce mesaj yayınladı.





Davutoğlu’nun mesajında, şu ifadeler yer aldı:





"7 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle ülkemizdeki ve bütün dünyadaki sağlık personelini en samimi duygularımla kutluyorum.





Dünyamızın yaşamakta olduğu büyük Covid-19 salgınına karşı sağlık personelinin fedakar mücadelesi insanlık tarihine geçecek mahiyettedir. Değerli fedakarlığınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık personelini de saygıyla anıyorum.





Bugün itibariyle dünyamızda vaka sayısının 1.3 milyonu, ölümlerin ise 70 bini aşması bile bu küresel felaketin yıkıcı mahiyetini bizlere açıkça gösteriyor. Umudumuz önümüzdeki dönemde bütün dünyada salgının etkisinin, vakaların ve ölümlerin sayısının düşmesi ve nihayetinde sıfır düzeyine inmesidir.





Bu sınamanın sosyal, iktisadi ve bütün diğer alanlardaki yıkıcı etkilerini asgariye indirebilmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Başka yolumuz, çaremiz de esasen yok.





Hiçbir ülke ve hükümetin tek başına küresel ölçekteki bu büyük felaketle mücadele imkanı olmadığının da farkındayız.





İnsanlığın yüzyüze geldiği bu büyük sınamayı ancak küresel ölçekte dayanışma ve işbirliği ile aşabileceğinin de keza bilincindeyiz.





İşte tam bu nedenlerle küresel düzeyde bütün ülkelere, liderlere, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara tarihi sorumluluklarını üstlenme vakti gelmiştir.





Zira, bugün bütün insanlığın bu dayanışmaya ve kararlı adımlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var.





Yine bu vesileyle, 2020 Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılını da kutluyorum.





Aynı anlayışla, önümüzdeki dönemde küresel düzeyde dayanışmanın sürmesine yol gösterici ışık olması umuduyla, halihazırda kutlanan “2020 BM Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı”na paralel olarak BM’nin 2020 ‘yi “Dünya Sağlık Dayanışma Yılı” ilan etmesi çağrısında da bulunuyorum.





Bu çağrımızın cevapsız kalmaması küresel mücadeleye de motivasyon ve güç verecektir.





Covid-19’la topyekun savaşı hep birlikte dayanışma içinde sürdüreceğimiz ve insanlık olarak mutlaka kazanacağımız inancıyla en iyi dileklerimi sunuyorum.





Hep beraber var olacak, başaracak ve kazanacağız."