Davutoğlu'ndan cemevi başkanına saldırı açıklaması: Karanlık eller, yine kirli oyun peşinde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a önceki akşam evinin önünde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.







"Karanlık eller, yine kirli oyun peşinde" diyen Davutoğlu paylaşımında, " Sn. Selami Sarıtaş’a evinin önünde yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaksınız" ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?



Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a önceki akşam evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta da Ankara'da Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne saldırı düzenlenmişti.