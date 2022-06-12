Davutoğlu'ndan Diyarbakır'da 'Kürt Sorunu' çıkışı

"GELECEĞİN HAYALİNİ SATAN BİR İKTİDAR VAR"





DAVUTOĞLU, KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR ANAYASA GEREK" DEDİ





Diyarbakır programı kapsamında Sur İlçesi’nde esnaf ziyareti yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yurttaşlar tepki gösterdi. Önceki gün Kürt Çalıştayı’na katılan Davutoğlu, bugün gazetecilerle bir araya geldikten sonra son olarak Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Sur esnafıyla yer yer sohbet edip fotoğraf çektiren Davutoğlu tepkiyle karşılaşınca uzaklaştı.Diyarbakır’da gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, zamanında veya erken yapılacak bir seçimin Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olacağını belirterek "Bu Türkiye’deki kötü gidişe karşılık Ankara son derece duyarsız, cahilce politikalar ile geleceğin hayalini satan bir iktidar var. Eğer seçim gelecek sene veya kasımda olursa Cumhuriyet tarihinin en kritik eşiklerinden biri olacaktır. Bir taraftan ekonomik kriz diğer taraftan yasaklarla Türkiye otoriterleşme ile karşı karşıya. Diyarbakır’a biz gelmeden 21 gazeteci tutuklandı. Bir korku atmosferi ile buraya geldik. İktidar ne olursa gidecek ve Gelecek Partisi, Diyarbakır’da iktidarın tek alternatifidir. Türkiye’nin her alanda yeni süreçlere ihtiyacı var, bu cahilce yürütülen mantık ile Türk ekonomisi çöker. Demokrasi alanında yeni bir atılım ve vizyona ihtiyaç var” iddialarında bulundu.Kürt Sorunu’nun çözümü ve Suriye’ye yönelik yapılan operasyonlara dair konuşan Davutoğlu, “Kürt meselesinin çözümü için yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır.Türkiye’nin genel olarak demokratikleşmesi için öncelikle yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Kürtçe üzerindeki yasak ve kısıtlamaların ve engellemelerin kaldırılması şart. Kürtçe’nin eğitim ve kamuda kullanımı sağlanmalıdır. Kimse kendi ana dilini seçemez. Kimse başkasının ana dilini engelleyemez. Yerel yönetimlerde demokrasi eksikliği var. Hiçbir vesayetin olmadığı, bölge halkının diğer bölgeler gibi seçtikleri yönetilmesi ve seçilenlerinde seçim ile görevden alınması gereken bir sistem istiyoruz. Komşu ülkelerdeki Kürtler ile ilgili ise biz Suriye ve Irak’taki Kürtleri bir tehdit unsuru değil ve buradaki akrabalarımız ve tarihdaşlarımız olarak görüyoruz. Suriye’nin demografik yapısı değiştirilmemelidir, Kürtler topluca tehdit görülmemelidir” dedi.