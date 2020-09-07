Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Hâşâ şimdi dolar, Allah'a karşı zafer mi kazanmış oldu? /07 Eylül 2020 09:52

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Hâşâ şimdi dolar, Allah'a karşı zafer mi kazanmış oldu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kayseri'deki 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruyla ilgili kullandığı "Onların doları varsa, bizim Allah’ımız var" sözlerini eleştirdi. Davutoğlu, ''yüreğim titreyerek uyarmak maksadıyla söylüyorum. Hâşâ şimdi dolar, Allah'a karşı zafer mi kazanmış oldu?'' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruyla ilgili kullandığı "Onların doları varsa, bizim Allah’ımız var" cümlesini hatırlatarak, "Hamaset her alanda tehlikelidir ama en çok da dini alanda tehlikelidir. Şimdi dolar o günlerdeki seviyenin üzerinde çıktı. Rabbimizin yüce mafiretine sığınarak ve bir daha böyle vahim bir hata yapılmaması için, yüreğim titreyerek uyarmak maksadıyla söylüyorum. Hâşâ şimdi dolar, Allah'a karşı zafer mi kazanmış oldu?'' dedi.

'AÇIK BİR ŞEKİLDE İSTİSMAR ARACI KILMANIZDIR'

Davutoğlu, ''Buradan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese sesleniyorum; Kutsal kavramlarımız ve sembollerimizi böylesi süfli (aşağılık) bir şekilde siyaset alanında kullanarak yıpratmaktan artık vazgeçin. Son dönemde yapılan araştırmalardan gençlerimizin dini değerlere duyduğu saygının azalmasının en temel sebebi, sizin dini kavramlarımızı ve değerlerimizi  böyle özensin bir şekilde kullanmanız. Ve açık bir şekilde istismar aracı kılmanızdır. Dini değerler söz ile değil, hal ile yüreklere nüfus eder. Eskilerin deyimiyle; Din ve ahlak kal işi değil, hal işidir. Yani söz işi değil, eylem işidir.  Kibir, şatafat, gurur, akraba kayırmacılığı ve yolsuzlukların normalleştiği bir ortamda... Sözün, propagandanın ve tebliğin bir değeri kalmaz'' ifadelerini kullandı.
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