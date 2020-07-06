Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki /06 Temmuz 2020 21:20

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler... Davutoğlu, "Siz Erdoğan’la birlikte değil miydiniz? Şimdi ne oldu da eleştiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan; dürüstlük diyenle, ahlak diyenle, liyakat diyenle, adalet diyenle beraber yol yürümekten vazgeçti. Bunun yerine yıllardır ağza alınmayacak hakaretlerle kendisine saldıranlarla yoldaşlık yapmayı tercih etti.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin haftalık olağan değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, “Siz AKP'de, Erdoğan'la birlikte değil miydiniz? Şimdi ne oldu da eleştiriyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“AKP’den ayrılan taraf ben değilim. İhraç edildim. Cumhurbaşkanı Erdoğan; dürüstlük diyenle, ahlak diyenle, liyakat diyenle, adalet diyenle beraber yol yürümekten vazgeçti. Bunun yerine yıllardır ağza alınmayacak hakaretlerle kendisine saldıranlarla yoldaşlık yapmayı tercih etti.”

“SANKİ BEŞİNCİ SINIF BİR OTORİTER REJİMDEYİZ”

AKP ve MHP’nin Meclis’e taşıdığı ‘çoklu baro’ düzenlemesini de eleştiren Davutoğlu, “Her zaman yaptıkları gibi ‘biz yaptık oldu' kafasıyla tartışmayı başlattılar. Asgari nezaket ölçüleri içerisinde meselenin tarafı olanları dinleyecek medeni cesareti bile gösteremediler. En temel anayasal hak olan seyahat özgürlüğü, toplantı yapma özgürlüğü beşinci sınıf bir otoriter rejimdeymişiz gibi ihlal edildi” dedi.
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